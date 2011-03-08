T24 LogoT24 Logo
Gündem

GÖLBAŞI'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 15 YARALI GÖLBAŞI (A.A)

08 Mart 2011 23:36

-GÖLBAŞI'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 15 YARALI GÖLBAŞI (A.A) - 08.03.2011 - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.  Edinilen bilgiye göre, Ankara-Konya karayolunun 35. kilometresindeki Ahiboz mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasına aralarında bir yolcu otobüsü ve tır ile çok sayıda otomobil karıştı. Gölbaşı Kaymakamı Raşit Zengin, kaza sonrası henüz kimliği belirlenemeyen tır sürücüsünün araçta sıkışarak can verdiğini belirtirken, 15 kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralıların ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini kaydeden Zengin, kaza nedeniyle Ankara-Konya karayolundaki ulaşımın her iki yönden de trafiğe kapandığını bildirdi. Karayolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü aktaran Zengin, yaklaşık 1 saat içinde çalışmaların tamamlanacağı bilgisini verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24