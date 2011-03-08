-GÖLBAŞI'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 15 YARALI GÖLBAŞI (A.A) - 08.03.2011 - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara-Konya karayolunun 35. kilometresindeki Ahiboz mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasına aralarında bir yolcu otobüsü ve tır ile çok sayıda otomobil karıştı. Gölbaşı Kaymakamı Raşit Zengin, kaza sonrası henüz kimliği belirlenemeyen tır sürücüsünün araçta sıkışarak can verdiğini belirtirken, 15 kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralıların ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini kaydeden Zengin, kaza nedeniyle Ankara-Konya karayolundaki ulaşımın her iki yönden de trafiğe kapandığını bildirdi. Karayolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü aktaran Zengin, yaklaşık 1 saat içinde çalışmaların tamamlanacağı bilgisini verdi.