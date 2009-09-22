Gölbaşı'nda sel korkusu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, kısa süreli sağanak yağış nedeniyle ilçe sakinleri sel korkusu yaşadılar.



Edinilen bilgiye göre, ani başlayan şiddetli dolu yağışı sonrasında 1 saat kadar süren sağanak yağış nedeniyle, cadde ve sokaklar bir anda sular altında kaldı.

Yağış nedeniyle Mimar Sinan mahallesinde bulunan kimi işyerlerinin bodrum ve 1. katlarını su bastı. Vatandaşlar, yağmurun durmasıyla birlikte kendi olanaklarıyla yağmur sularını boşalttılar.



Turan Özdemir mahallesinde bulunan tren istasyonu sular altında kalırken. Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, istasyonda biriken yağmur sularını boşalttılar ve olası bir su baskınına izin vermediler.



Yağış nedeniyle, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir başkanlığında, meclis üyeleri ve Gölbaşı Kaymakamı Bünyamin Yıldız'ın da katılımıyla bir toplantı yapıldı. Toplantıda, olası bir su baskınına karşı gerekli önlemler alındı.



Kaymakam Bünyamin Yıldız, sağanak yağış nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını ve ilçede şu anda korkulacak bir durum olmadığını söyledi.

