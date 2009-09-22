Gölbaşı'nda sel korkusu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, kısa süreli sağanak yağış nedeniyle ilçe
sakinleri sel korkusu yaşadılar.
Edinilen bilgiye göre, ani başlayan
şiddetli dolu yağışı sonrasında 1 saat kadar süren sağanak yağış nedeniyle,
cadde ve sokaklar bir anda sular altında kaldı.
Yağış nedeniyle Mimar Sinan
mahallesinde bulunan kimi işyerlerinin bodrum ve 1. katlarını su bastı.
Vatandaşlar, yağmurun durmasıyla birlikte kendi olanaklarıyla yağmur sularını
boşalttılar.
Turan Özdemir mahallesinde bulunan tren istasyonu sular
altında kalırken. Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler,
istasyonda biriken yağmur sularını boşalttılar ve olası bir su baskınına izin
vermediler.
Yağış nedeniyle, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir
başkanlığında, meclis üyeleri ve Gölbaşı Kaymakamı Bünyamin Yıldız'ın da
katılımıyla bir toplantı yapıldı. Toplantıda, olası bir su baskınına karşı
gerekli önlemler alındı.
Kaymakam Bünyamin Yıldız, sağanak yağış
nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını ve ilçede şu anda korkulacak bir durum
olmadığını söyledi.