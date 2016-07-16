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15 Temmuz Darbe Girişimi

Özel harekatçı Gölbaşı'nda yaşananları anlattı: Karşılık verme fırsatımız olmadı, iki F-16 binayı bombaladı

Bir Özel Harekat polisi, toplantıda oldukları sırada iki F-16'nın binayı bombaladığını söyledi

16 Temmuz 2016 16:59

15 Temmuz darbe girişimi sırasında en büyük zayiatı, 47 şehitle Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, TRT ve Zırhlı Birlikler Komutanlığı’na dönük operasyon hazırlığı yapan özel tim mensupları F-16’larca vuruldu.

 

47 şehidin 4'ü Daire Başkan Yardımcısı

 

Operasyona çıkma planı sırasında gerçekleşen hava saldırısında Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy saldırıdan yara almadan kurtulurken,  Aksoy’un 4 Daire Başkan Yardımcısı’nın şehit olduğu öğrenildi.

Özel Harekat Üssü’nde 50’nin üzerinde polisin yaralandığı ve şehit sayısının 60’ı bulabileceği tahmin ediliyor.

 

"Sadece ağır makineli tüfekle ateş edebildik"

 

Sözcü Gazetesi'ne konuşan bir özel harekat polisi yaşananları şu sözlerle anlattı: "Darbecileri bertaraf edecek operasyonun detaylarını yaptığımız toplantıda görüştük. Daha sonra hazırlanılan plan çerçevesinde timlerin nerelere sevk edileceği tespit edildi.

Arkadaşlarımız silah ve teçhizatlarını kuşanıp operasyona yollamak için Cobra ve Akrep’lere binmek istedikleri anda, iki F-16 savaş uçağı Daire Başkanlığı’nı füzelerle vurdu. Elimizdeki silahlarla karşılık verme imkanımız bile olmadı.

Sadece ağır makineli tüfekle ateş edebildik. Savaş uçakları bombalayıp ayrıldı” dedi.

 

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