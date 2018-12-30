Gölbaşı'nda kaza: 4 yaralı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrilerek takla attı, kazada 4 kişi yaralandı.

Öğleden sonra ilçeden, Savran Köyü\'ne gitmek için hareket eden Kerim Tırlak yönetimindeki 01 JD 335 plakalı hafif ticari araç, köy girişinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Takla atarak durabilen aracın sürücüsü Kerim Tırlak ile araçta Şaban Boncuklu (43), Gizem Tırlak (19) ve Sultan Tırlak (51) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri yoldaki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



FOTOĞRAFLI