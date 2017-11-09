T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gölbaşı'nda hurma hasadı başladı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’ın Gölbaşı ilçesinde 'cennet elması' olarak adlandırılan hurma hasadına başlandı

09 Kasım 2017 16:05

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’ın Gölbaşı ilçesinde \'cennet elması\' olarak adlandırılan hurma hasadına başlandı.
Gölbaşı\'nın Karaburun, Azaplı, Kekikli ve İnekli köylerindeki 500 dönüm alanda üretimi yapılan hurmanın hasadına başlandı. Bu yıl yaklaşık 4 bin 500 ton civarında hurma hasadı yapılması beklenen ilçede, toplanan ürünler kilosu 1 lira ile 1 lira 30 kuruş arasında satışa sunuluyor.
16 yıl önce 10-15 dekarlık bir alanda hurma üretimine başlandığını belirten Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, \"Gölbaşı genelinde 4 bin 500 tona yakın hurma üretimi yapılıyor. Bir hurma ağacından 100-140 kilo arası hasılat alıyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet KORKMAZGÖLBAŞI Adıyaman DHAADIYAMANın GölbaşıGölbaşı Azaplı KekikliBuGölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan GüvenBirFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24