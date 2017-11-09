Gölbaşı'nda hurma hasadı başladı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’ın Gölbaşı ilçesinde \'cennet elması\' olarak adlandırılan hurma hasadına başlandı.

Gölbaşı\'nın Karaburun, Azaplı, Kekikli ve İnekli köylerindeki 500 dönüm alanda üretimi yapılan hurmanın hasadına başlandı. Bu yıl yaklaşık 4 bin 500 ton civarında hurma hasadı yapılması beklenen ilçede, toplanan ürünler kilosu 1 lira ile 1 lira 30 kuruş arasında satışa sunuluyor.

16 yıl önce 10-15 dekarlık bir alanda hurma üretimine başlandığını belirten Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, \"Gölbaşı genelinde 4 bin 500 tona yakın hurma üretimi yapılıyor. Bir hurma ağacından 100-140 kilo arası hasılat alıyoruz\" dedi.



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