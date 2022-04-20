Gölbaşı özel çevre koruma bölgesine ilişkin imar planı değişikliği iptal edildi

Ankara 7. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne ilişkin imar planı değişikliklerini iptal etti.

Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi, Bahçelievler ve Karaoğlan mahalleri ile Konya Yolu Doğusu Kentsel Çalışma Alanı'na ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yargıdan döndü. Ankara 7. İdare Mahkemesi, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle söz konusu imar planı değişiklikleri iptal etti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bugün yaptığı yazılı açıklamada, mahkemenin verdiği iptal kararını şöyle değerlendirdi:

“Başkent’te az sayıda kalan yaşam kaynağı doğal alanlarımız tehdit altında ve ekolojik bütünlük rant odaklı plan değişiklikleriyle parçalanıyor. Tarım alanlarının, yaban hayatının olduğu, Mogan ve Eymir göllerinin bulunduğu Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi yapılaşmalarla yok edilmek isteniyor. Yargı, bir kez daha bilimin rehberliğinde doğal alanlarımızın korunmasından yana tavır koydu."

"Söz konusu plan değişikliği ile Gölbaşı’ndaki doğal ve koruma altındaki alanlar tehdit ediliyor"

"Söz konusu plan değişikliği ile Gölbaşı’ndaki doğal ve koruma altındaki alanlar tehdit ediliyor. Yargı, iptal kararında, özel çevre koruma bölgesinin hassasiyetine ilişkin mahkeme kararlarının dikkate alınmadığına dikkat çekmiştir. Mahkeme gerekçesinde yer alan ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak belirlenmiş ve hassasiyeti bulunan alanın neden toplu işyerine dönüştürüldüğünün ve bunun bir sonucu olarak yapı yoğunluğunun artırılmasının nedenlerinin açıkça ortaya konulamadığı, yine Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak belirlenmiş ve hassasiyeti bulunan alana yönelik olarak yapılan ve yargılamaya konu edilen kullanım kararlarına ilişkin değişikliklerin yargı kararlarında yer verilen gerekçeler dikkate alınmadan hazırlandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, Ankara ili Gölbaşı ilçesi, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi, Bahçelievler ve Karaoğlan mahalleri, Konya Yolu Doğusu Kentsel Çalışma Alanı'na ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği planlarında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır’ ifadeleri haklılığımızı tescil etmektedir."

"Kamu yararına aykırı plan değişikliklerine karşı hukuksal mücadeleye devam edeceğiz"

"Ankara ili Gölbaşı ilçesi, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi, Bahçelievler ve Karaoğlan mahalleri, Konya Yolu Doğusu Kentsel Çalışma Alanı'na ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin üst kademe plan iptal edildikten sonra onandığı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ile imar mevzuatına aykırı olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.

Bilim insanları ve yargı, alanın önemine dikkat çekerken mahkeme kararlarını yok sayan ve arkasını dolanan plan değişiklikleri yapıldığını ortaya koymuştur. Kamu yararına aykırı ve doğal ve yaşam alanlarımızı yapılaşmaya açan plan değişikliklerine karşı hukuksal mücadeleye devam edeceğiz.”