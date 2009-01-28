Gölbaşı 'gömü'sü temiz çıktı

Ergenekon soruşturması çerçevesinde, eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin’in krokisinden yola çıkılarak, Gölbaşı ve Yenikent’te yapılan kazılarda bulunan çok sayıda patlayıcı ve mühimmatın kriminal incelemesinde parmak izine rastlanmadı.





Ankara’nın Gölbaşı ilçesi yakınlarında yapılan kazıda iki lav silahıyla, patlayıcılar bulunmuştu. Yenikent yakınlarındaki Zir Vadisi’ndeki kazıda ise Yarbay Mustafa Dönmez’a ait olduğu belirtilen el bombaları, patlayıcılar ve mermiler ele geçirilmişti.



Silahlar üzerinde yapılan incelemede, herhangi bir parmak izine rastlanmadı.



Baykal dikkat çekmişti



Toprak altından çıkarılan mühimmat ve silahların temizliğine ilk olarak emekli paşa Osman pamukoğlu ve CHP lideri Deniz Baykal dikkat çekmişti. "Nasıl oluyorda toprak altından çıkan bu silah ve mühimmat bu kadar temiz olabiliyor? Üzerlerinde toz bile yok" demişlerdi.