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Yaşam

Gölbaşı çetesi tutuklandı!

Erzurum'da çıkar amaçlı suç örgütü kurarak fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla yakalanan 38 kişiden, 28'i tutuklandı.

18 Mart 2009 02:00

Erzurum'un Gölbaşı semtindeki çıkar amaçlı suç örgütü kurarak fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla yakalanan 38 kişiden, 28'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, yaklaşık 4 ay boyunca teknik takip desteğiyle yürüttüğü soruşturmayı tamamlamasının ardından geçtiğimiz hafta `son durak' operasyonu için düğmeye bastı. Mahkeme kararıyla 15 Mart sabahı Gölbaşı semtindeki 20 ev ve işyerine eş zamanlı operasyon düzenleyen 100'ü aşkın polis, bir çeteyi çökertti. Suç işlemek amacıyla çete kurmak, kadınları zorla fuhşa teşvik etmek, insan ticareti, hürriyeti tahdit, çek ve senet tahsilatı yaptıkları iddiasıyla 5'i yabancı uyruklu kadın 38 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamaları dün tamamlanan zanlılar, iki midibüsle Adliye'ye götürüldü.

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık 12 saat süren sorgulamalarının ardından 28 kişi tutuklanırken, 5 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca, serbest bırakılan 5 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edilecek.

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