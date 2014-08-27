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Dünya
Deutsche Welle

Golan Tepeleri'ndeki geçiş noktası ele geçirildi

Şam yönetimine karşı savaşan muhalif grupların, Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki geçiş noktasını ele geçirdikleri bildiriliyor.

27 Ağustos 2014 23:21


Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çarşamba günü Suriye'deki muhalif grupların, hükümet birlikleriyle girdikleri çatışma sonucunda, İsrail ile ateşkes hattı yakınlarındaki Kunetra geçiş noktasını ele geçirdiklerini açıkladı.

Kontrolü ele geçiren muhalif grupların arasında El Kaide ile bağlantılı radikal El Nusra Cephesi'nin de yer aldığı bildiriliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye hükümet birlikleri ile muhalif gruplar arasında çıkan çatışmalarda, 20 askerin ve 4 isyancının öldüğünü belirtti. Çatışmaların devam ettiği bildiriliyor.

İsrail'in çıkan çatışmalarda bir subayın yaralanması üzerine Suriye ordusuna ait iki askeri noktaya ateş açtığı bildirildi.

Muhalif gruplar, 2013 yılında da Kunetra geçiş noktasının kontrolünü zapttmiş ancak hükümet birlikleri kısa süre sonra yeniden kontrolü ele geçirmişlerdi.

Suriye Devlet Başkanı Esad'ın kısa aralıklarla ülkedeki muhaliflere karşı ikinci yenilgiyi aldığı bildiriliyor. Bir süre önce de İslam Devleti örgütü, Suriye'nin Rakka vilayetindeki Tabka hava üssünü ele geçirmişti.

İsrail, Suriye sınırları içerisinde kalan Golan Tepeleri'ni, 1967 yılında Altı Gün Savaşı'yla işgal etmiş, 1981 yılında da uluslararası toplumun kabul etmediği şekilde bölgeyi ilhak etmişti. Golan Tepeleri'nin İsrail ile Suriye arasında, askerden arındırılmış geçiş noktaları Birleşmiş Milletler denetiminde bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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