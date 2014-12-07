Gol yağmurunun galibi Frankfurt



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da 14'üncü haftanın kapanış karşılaşması, haftanın en gollü maçı oldu. Teknik direktör Thomas Schaaf yıllarca çalıştırdığı ve birçok başarı yaşadığı eski takımı Werder Bremen karşısında Eintracht Frankfurt'a 5-2'lik bir galibiyet kazandırdı.

Zevkli geçen karşılaşmanın öne çıkan ismi Frankfurt'ta skora 2 golle katkı sağlayan Alexander Meier (34./68.) oldu. Meier Bundesliga'daki gol sayısını 10'a yükselterek gol krallığı yarışında ilk sıraya yükseldi.

Werder Bremen’de Gebre Selassie devrenin bitimine kısa süre kala takımına beraberliği getirirken (45.), Frankfurt takımının diğer gollerini Haris Seferovic (52.), Stefan Aigner (76.) ve Marc Stendera (80.) kaydetti. Luca Caldirola'nın Stendera'nın golünden hemen önce Bremen adına kaydettiği gol (79.) kayıtlara İtalyan futbolcunun kariyerindeki ilk Bundesliga golü olarak geçmekten başka bir işe yaramadı.

Eintracht Frankfurt Thomas Schaaf yönetiminde üst üste üçüncü galibiyetini alarak puan cetvelinde yedinci sıraya kadar yükseldi. Werder Bremen, teknik direktör Viktor Skripnik yönetiminde çıktığı beşinci maçta ikinci mağlubiyetini alarak doğrudan düşme sırası olan 17'nciliğe geriledi.

Yeşil-beyaz formayla 41 yıl

Karşılaşma öncesi tüm fotoğraf makineleri ve kameralar Thomas Schaff'ın üzerindeydi. Zira 53 yaşındaki teknik adam bugünkü rakibi Werder Bremen'e oyuncu ve teknik adam olarak 1972'den 2013'e kadar 41 yıl hizmet vermişti.

362 resmi maçta yeşil-beyazlı formayı giyen Schaaf teknik direktör olarak da 479 Bundesliga maçına Bremen’in başında sahaya çıktı. Werder Bremen Schaaf döneminde 3 Federasyon Kupası kazandı, 2004'te Bundesliga şampiyonu oldu. Bremen'in şu anki teknik direktörü Viktor Skripnik, Schaaf yönetiminde 77 maça çıkmıştı.

Hamburg Mainz'ı 2-1'le geçti

Pazar gününün ilk maçında Mainz'ı konuk eden Hamburg 46 bin kişinin izlediği karşılaşmada rakibini 2-1 yendi. Çekişmeli geçen maçın 32'nci dakikasında ev sahibi takım Brezilyalı Cleber'in golüyle öne geçti. İkinci yarıda kaptan Rafael van der Vaart penaltı golüyle takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı (54.). Shinji Okazaki'nin son dakikada Mainz adına kaydettiği gol takımına puan getirmeye yetmedi (89.).

Hamburg bu galibiyetle tehlikeli bölgeden uzaklaşarak rahat bir nefes aldı. Sezona iyi başladıktan sonra inişe geçen Mainz ise altı maçtır kazanamıyor.

14'üncü haftanın toplu sonuçları

Borussia Dortmund 1 – Hoffenheim 0

Mönchengladbach 3 – Hertha Berlin 2

Hannover 1 – Augsburg 3

Stuttgart 0 – Schalke 4

Köln 1 – Augsburg 2

Paderborn 1 – Freiburg 1

Bayern Münih 1 – Bayer Leverkusen 0

Hamburg 2 – Mainz 1

Eintracht Frankfurt 5 – Werder Bremen 2

Puan durumu

1.Bayern Münih 36

2.Wolfsburg 29

3.Augsburg 24

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16.Freiburg 13

17.Werder Bremen 13

18.Stuttgart 12

15'inci haftanın programı

12 Aralık Cuma, TSİ 21:30

Hoffenheim – Eintracht Frankfurt

13 Aralık Cumartesi, TSİ 16:30

Schalke – Köln

Augsburg – Bayern Münih

Hertha Berlin – Borussia Dortmund

Werder Bremen – Hannover 96

Freiburg – Hamburg

Mainz – Stuttgart (TSİ 19:30)

14 Aralık Pazar

Bayer Leverkusen – Mönchengladbach (TSİ 16:30)

Wolfsburg – Paderborn (TSİ 18:30)