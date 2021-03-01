Gol düellosunda son sözü Tuzlaspor söyledi

TFF 1. Lig'de Tuzlaspor, iki kez geri düştüğü maçta Adanaspor'u 3-2 yendi, play-off iddiasını sürdürdü.

TFF 1. Lig'de Tuzlaspor, Adanaspor'u 3-2 geçti. Konuk ekip 32. dakikada Ognjen Ozegovic'le 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona ererken; Anıl Karaer, 56'da Anıl Karaer, skoru eşitledi. 69'da Atalay Babacan, bir kez daha Adanaspor'u öne geçirdi.

79'da Thuram, Adanaspor adına skoru eşitledi. 87'de bir kez daha sahneye çıkan Thuram, Adanaspor'u 3-2 öne ve galibiyete taşıdı.

Tuzlaspor, bu galibiyetle puanını 41 yaptı ve play-off iddiasını sürdürdü. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Adanaspor ise 26 puanda kaldı.