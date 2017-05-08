'Göl - Kuğu Gölü'ne ithafen', İstanbul'da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), gerçekleştirdikleri işbirliğiyle, Monte Carlo Balesi Topluluğu’ndan “GÖL - Kuğu Gölü’ne İthafen”i İstanbul’da ağırlıyor.

1993 yılından bu yana topluluğun sanat yönetmenliğini üstelenen koreograf Jean–Christophe Maillot’un klasik repertuvarın başyapıtlarından Kuğu Gölü’ne heyecan verici çağdaş bir yorum getirdiği “GÖL - Kuğu Gölü’ne İthafen” İstanbulluların karşına çıkacak. “GÖL - Kuğu Gölü’ne İthafen”, 16 - 17 Mayıs tarihlerinde saat 20.00’de Zorlu PSM Ana Tiyatro’da izleyiciyle buluşacak.

Dansı tiyatroyla birleştirirken sanatın tüm alanlarından beslenen yönetmen ve koreograf Jean-Christophe Maillot ve Fransa’nın en önemli edebiyat ödüllerinden Goncourt Akademisi Ödülü’nün sahibi yazar Jean Rouaud’nun işbirliğiyle hayata geçen prodüksiyon, Çaykovksi’nin başyapıtına yepyeni bir yaklaşım getiriyor.

“GÖL - Kuğu Gölü’ne İthafen”de, Siegfried ve Odette’in zamana meydan okuyan hikâyesi, çarpıcı sahne tasarımı ve kostümlerle büyüleyici bir deneyime dönüşüyor.

Çağdaş bir klasiğin tüm özelliklerini barındıran “GÖL - Kuğu Gölü’ne İthafen”de duyguları, ihtiraslarla yoğurarak katmanlaştıran Maillot ortaya bir başyapıt çıkarıyor. Gösterinin sahne tasarımı, ışık ve karanlıkla oynayarak düşlerin gerçeğe dönüştüğü bir dünya yaratan görsel yönetmen Ernest Pignon-Ernest tarafından hazırlandı. Philipe Guillotel’in klasik ve güncel öğeleri kullanarak hazırladığı kostümler ise eseri tamamlıyor.

Monte Carlo Balesi’nin resmi web sitesinde eser şu cümlelerle anlatılıyor: “Seçim yapma kabiliyetimiz nedeniyle hayvanlardan farklı olduğumuza inanırız. Ancak elimizden gelen tek şey bu mudur? Jean-Christophe Maillot eserde; siyah ve beyaz, iyi ve kötü, masumiyet ve erotizm gibi zıtlıkları gösteriyor. Belki de insanlığımız, sofistike doyumsuzluğumuzun altında yatmaktadır. Çünkü insan her şeyi ister.”

Monte Carlo Balesi Topluluğu hakkında...

Kökleri, Sergei Diaghilev önderliğinde 1909 yılında atılan ve tüm dünyada bale sanatına yeni bir anlam katarak çığır açan Ballets Russes Topluluğu’na dayanan Monte Carlo Balesi, 1985 yılında H.R.H. Hannover Prensesi’nin isteğiyle kuruldu. 1993 yılından bu yana Jean-Christophe Maillot’nun yönetiminde olgunluk ve mükemmelliğin temsili haline gelen topluluk 50 başarılı dansçıdan oluşuyor.

Monte Carlo Balesi, Jean-Christophe Maillot’nun 20 yılı aşkın süredir hazırladığı efsanevi Vers un pays sage (1995), Roméo et Juliette (1996), Cendrillon (1999), La Belle (2001), Le Songe (2005), Altro Canto (2006), Faust (2007) ve LAC (2011) gibi gösterileriyle günümüzün en önemli topluluklarından biri haline geldi.

Jean Christophe Maillot kimdir?

Monaco Prensliği Kültür Nişanı, Sanat Madalyası ve Legion d’Honneur nişanının da sahibi olan Jean Christophe Maillot, aynı zamanda dans dünyasının uluslararası çaptaki en önemli etkinliği sayılan Monaco Dans Forumu’nun da kurucusu. Maillot, 2015 senesinde Hırçın Kız ile En İyi Performans da dâhil olmak üzere üç farklı dalda Moskova Altın Maske’ye layık görüldü.

Konservatuar öğrencileriyle buluşma

Monte Carlo Balesi konservatuar öğrencileriyle bir araya gelecek; Monte Carlo Balesi’nin eski dansçılarından ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş dansçısı balet Melih Mertel, İstanbul Devlet Konservatuarı Bale Bölümü öğrencileri ile Zorlu PSM Ana Tiyatro sahnesinde kurulacak bale stüdyosunda özel bir ders yapacaklar. Monte Carlo Balesi dansçıları ve Artistik Direktörü Jean-Christophe Maillot’nun da katılacağı ders, profesyonel dansçılarla genç bale öğrencilerinin aynı stüdyoyu paylaşacakları ilham verici özel bir deneyime dönüşecek.