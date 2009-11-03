Gökyüzünü parselleyen Türk ünlüler

Türkiye'nin en ünlü sanatçılarının gökyüzünde kendi isimlerini taşıyan birer yıldızı var. 2008 yılından bu yana ülkemizden görülebilen 3 bin 500 yıldız satan Çağlar Kurtuluş bile bu kadar ilgi beklemediğini söylüyor.
Geçtiğimiy yıl magazin sayfalarında, oyuncu Burcu Kara'ya hediye edilen ve kendi ismini taşıyan yıldız geniş yer aldı. Bu haberin ardından magazin ünlüleri ve sosyetikler "yıldız" alma modasına katıldı. Sabah gazetesinin haberine göre, özel şirketlerin de müşterilerine yıldız hediye ettiği haberinin basında yer alması üzerine, biz de bu fikri ABD'den getiren Çağlar Kurtuluş ile konuştuk. Türkiye'den görülen yaklaşık 2.5 milyon yıldızın satış haklarını alan Kurtuluş, ülkemizde bu çılgınlığa 1 Şubat 2008'de başladı. Ve şu ana kadar yıldız meriklılarına 3 bin 500 yıldız satmayı başardı! www.surprizsatar
. com ve www.surprizstar.com
isimli iki farklı internet sitesi üzerinden yıldız satan Çağlar şu ana kadar ne kadar para kazandığı konusundaysa ser verip sır vermiyor. "Farklı boyutlarda, farklı fiyatlara yıldızlar sattık. İsteyen kendisi hesaplamaya çalışsın. Ancak benim söylemem pek doğru olmaz" diyor.Sevgiliye sürpriz
Yıldızları en çok satın alanlarsa Kurtuluş'un ifadesiyle 'gerçek yıldızlar'... Magazin dünyasının ünlü isimleri resmen gökyüzünü parsellemiş. Kimi kendisine, kimi sevgilisine yıldız almış... Kiminin hayranı, menajeri kendisine yıldız hediye etmiş! Magazin yıldızlarından sonra en çok yıldız sahibi olanlarsa sosyetik isimler. Kurtuluş, "Karısına, sevgilisine ilginç bir sürpriz yapmak isteyen bizi seçiyor" diyor. Yıldızlara duyulan bu yoğun ilgiyse şirketlerini farklı organizasyonlarda yer almaya itmiş... Düğün ve nişan organizasyonları hazırlamaya başlayan şirketin internet sitesine girdiğinizde önünüzde 'Wedding Star', 'Corporate Star', 'Birthday Star' isimleriyle üç tane seçenek beliriyor. Yani yıldız hediye etmek artık iş dünyasına da sıçramış durumda. Başta Jaguar olmak üzere birçok şirket farklı vesilelerle müşterilerine yıldız hediye ediyor. Çağlar Kurtuluş, yıldız satma fikrinin aklına nasıl geldiğini ise şöyle anlatıyor:Düğün ilhamı
"Amerika'da bir arkadaşımın düğününde geline yıldız hediye edildi. Tam 'Ne kadar saçma bir hediye' diyordum ki gelinin yüzündeki ifadeyi, konukların ne kadar heyecanlandığını gördüm. Salonda bir anda ses seda kesildi. Herkes birbirine 'Ne kadar tatlı' diye fısıldamaya başladı. Sonra gördüğüm bu romantik anı arkadaşlarıma anlattım. Üzerine bol bol konuştuk. Hatta saatlerce tartıştık. Ve bir gün 'Biz niye bunu Türkiye'de yapmıyoruz?' dedik. Ve serüven 2008'de başladı... Ben bile bu yoğun ilgiye hâlâ şaşırıyorum..."Yıldızlı ünlüler
Serdar Ortaç
Beyazıt Öztürk
Bülent Ersoy
İbrahim Tatlıses
Kenan Doğulu
Seda Sayan
Petek Dinçöz Tanrıyar
Sevtap Parman
Seren Serengil
Nilüfer Açıkalın
Hande Yener
Demet Akalın
Irmak Ünal
Burak Sergen
Roberto Carlos
Fulden Uras
Serhan Yavaş
Deniz Seki
Tuba Ünsal
Lerzan Mutlu
Burak Kut
Ajda Pekkan