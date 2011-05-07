-''GÖKYÜZÜNÜ KEŞİF'' DAVETİ ANKARA (A.A) - 07.05.2011 - Ankara Üniversitesi Gözlemevi, bugün düzenleyeceği etkinlikte, Başkentlileri yıldız kümelerini ve gezegenleri teleskoplarla keşfe çağırıyor. Gözlemevi teleskoplarla gökyüzü meraklılarını bir araya getirdiği geleneksel halk günü etkinliklerine devam ediyor. Her yaştan gökyüzü meraklısına açık olan etkinlikte, katılımcılar evrende neşeli bir yolculuğa çıkacak ve uzmanlar eşliğinde gözlem yapma fırsatını yakalayacak. Bugün akşam saatlerinde şehir ışıklarından uzakta gökyüzüyle buluşacak olan katılımcılar, ışık kirliliği altında unutulan yıldızlar, gezegenler, galaksiler ve yıldız kümeleriyle görsel bir şölen yaşayacak. Etkinlikte katılımcılar havanın açık olması durumunda halkalarıyla Satürn'ü ve de Ay'ı ve Orion (Avcı) Bulutsusu'nu teleskoplarla görme şansına sahip olacak. -''GÖKTAŞI YAĞMURU SÜRPRİZİ''- Dünya genelinde 2-8 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Astronomi Haftası'na denk gelen halk günü etkinliğinde katılımcıları bir de göktaşı yağmuru sürprizi bekliyor. Katılımcılar, her 76 yılda bir Güneş çevresinde bir tam turunu tamamlayan ünlü kuyrukluyıldızlarıdan Halley Kuyrukluyıldızı'nın kalıntılarından kaynaklanan Eta Aquarid Göktaşı Yağmuru'nu izleme şansına sahip olacak. Etkinlik programında çıplak gözle gökyüzü tanıtımı ve teleskoplarla çeşitli gökcisimlerinin gözlemlerinin yanısıra Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacit Özdemir tarafından verilecek ''Planetaryumlar (Gökevleri)'' başlıklı bir de sunum bulunuyor. Teleskoplarla gözlem deneyimi yaşayarak gözlem araçlarının ve bir gözlemevinde kullanılagelen aletlerin zaman içinde nasıl değiştiğini ve geliştiğini görmek isteyenler için de Gözlemevi Müzesi etkinlik boyunca açık kalacak. Yıl boyunca devam edecek olan halk günü etkinlikleri ile Ankara Üniversitesi Gözlemevi gökyüzü meraklılarına kapısını açmaya devam edecek. Yetkililer, Gözlemevi'nin şehirden uzak ve yüksek bir konumda bulunduğundan, katılımcılardan yanlarında mont, kazak, hırka gibi giysiler bulundurmasını istedi. Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye http://rasathane.ankara.edu.tr adresinden ulaşabiliyor.