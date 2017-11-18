Gökyüzüne uçakla cinsel organ çizdi

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Kasım (DHA) – ABD Donanması’nın hava kuvvetlerinde çalışmakta olan pilotlar Washington’daki Okanogan kasabasının üzerinde havada uçak manevralarıyla bir penis çizdiği için cezalandırıldı.

Whidbey Adası Donanma Hava İstasyonu’na ait elektronik bir savaş uçağı Perşembe günü eyaletin kırsal kasabası Okanogan semalarında bir erkek cinsel organı çizmişti.

İki bin 500 nüfuslu kasabanın birçok sakini mavi gökyüzündeki “müstehcen” görüntüyü farkedip fotoğraflar çekerek sosyal medyada paylaştı. Paylaşımlarından birinde yerel sakinlerden biri “Okanogan’da şimdiye kadar olan en muazzam olay: Gökyüzünde bir penis!” yazdı.

ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada “Donanma bu sorumsuz, çocukça ve asla kabul edilemeyecek tavırdan rahatsız olan ve gücenen herkesten özür diler” denildi.

Donanma Hava Kuvvetleri komutanı koramiral Mike Shoemaker “Gösterişçi ve cinselliğin doğasına ilişkin olgun olmayan maskaralıkların donanmada yeri yoktur” dedi. Olayın sorumlularının isimleri açıklanmadı. (Fotoğraflı)