Gökyüzünde nefes kesen şovlar kamerada

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- FETHİYE\'de devam eden 18\'inci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, gökyüzü şovlarına sahne oldu. İlk 4 günde 1965 rakımlı Babadağ\'dan 10 bine yakın paraşüt havalanırken skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri aksiyon kameraları tarafından görüntülendi.

Fethiye\'de 46 ülkeden 610 akrobasi pilotunun katılımıyla gerçekleşen festival, nefes kesen gösterilere sahne oldu. Festivalin, ilk 4 gününde dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ\'dan yaklaşık 10 bin yamaç paraşütü havalandı. Gökyüzü dalışı, yarasa adam uçuşu ve akrobasi gösterileri, Belceğiz Plajı\'ndan festivali izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Foça Mahallesi\'ndeki Çalış Plajı\'nda yelken kanat, microlight ve paramotor gösterileriyle renklenen festival boyunca Ölüdeniz Mahallesi başta olmak üzere ilçedeki otellerde doluluk oldu.

NEFES KESEN ANLAR KAMERADA

Festivalde nefes kesen gökyüzü gösterileri paraşüt pilotlarının aksiyon kameraları tarafından kaydedildi. Akrobasi pilotlarının paraşütlerden kendilerini boşluğa bıraktığı anlar, Ölüdeniz\'in muhteşem gökyüzü manzarası ile birlikte kameralara yansıdı.

\"ÖLÜDENİZ HAVA SPORLARININ ER MEYDANINA DÖNÜŞTÜ\"

Festival Komitesi Başkanı Kadri Tuğlu festivalin dünyadaki 3 büyük organizasyondan birisi olduğunu söyledi. Babadağ\'dan 5 günde 10 binden fazla uçuş olduğunu anlatan Tuğlu, Ölüdeniz\'in hava sporlarının er meydanına dönüştüğünü kaydetti. Akrobasi gösterilerine dünyanın farklı ülkelerinden 82 sporcunun katıldığını vurgulayan Tuğlu, şöyle dedi:

\"18 yılın en yüksek katılımı bu yıldı. Organizasyonda herkesin serbest uçabildiği gibi ekstrem gösteriler de var. Sporcular yamaç paraşütünden atlayışlar yaptılar. Bunlar yapılırken yarasa adamların giydiği kıyafetlerle havada yaklaşık 220 kilometre hıza çıkıyorlar. Kıyafetlerin de yardımıyla inanılmaz bir hareket kabiliyetine sahip oluyorlar. Burada ilk olarak ikili atlayış yapıldı. Daha sonra da beşli olarak atlayışlar gerçekleşti. Aynı anda 5 yarasa adam yamaç paraşütünden atlayarak inanılmaz gösteriler sundu.\"

Dünya akrobasi liginin ilk 50\'sinde yer alan 40 pilotun festivalde gösteri yaptığını aktaran Tuğlu \"Çok büyük bir ilgi var ve herkes buraya katılmak istiyor. Festival boyunca günde 2 binin üzerine uçuş gerçekleşiyor. Dünyada bu sayının yarısına ulaşan bir uçuş kaydı yok\" diye konuştu.

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