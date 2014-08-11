Gökyüzü yarın meteor yağmuruna sahne olacak

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi araştırmacısı ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astromoni ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Esenoğlu, halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen gök taşı yağmurunun yarın gece en yüksek seviyeye ulaşacağını söyledi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada Esenoğlu, 10 binlerce parçanın güneş ışınları ve çekimin etkisiyle "Swift - tuttle" adlı kuyruklu yıldızdan koptuğunu, bunun da gökyüzünde "görsel şölene" yol açacağını kaydederek, şöyle devam etti: "Kopan parçaların bazıları çakıl taşı büyüklüğünde yeryüzüne düşecek. Uluslararası Göktaşı Organizasyonu'nun internet sitesinden kaç tane gök taşı görüldüğü yazılarak bilime katkıda bulunulabilir. Bu veriler dünyanın her yerinden toplandığı için bilgi değeri taşıyor. Bu doğal gök olayı, seyretmemiz, ilgilenmemiz gereken bir olay. Uzaydan gelen böyle görsel bir şölene hayır dememek lazım."

Gece boyu izlenebilecek

Gök taşı yağmurunun gelecek yıl da aynı günlerde izlenebileceğini aktaran Esenoğlu, gökyüzündeki bu görsel şölenin kuzeydoğu yönünde az ışık alan yerlerden iyi bir şekilde gece boyunca görülebileceğini belirtti. Esenoğlu, gök taşı yağmurunun saniyede ortalama 60 kilometre hızla ilerleyeceğini bildirdi.

‘Yılda 130'dan fazla göktaşı yağmuru meydana geliyor'

Yılda 130'dan fazla gök taşı yağmurunun meydana geldiğini anlatan Esenoğlu, en etkileyici olanları ise şöyle sıraladı:

"Ocak ayının ilk haftası'nda Quadrantid, Nisan'da Lyrid, Mayıs'ın ilk haftası Eta Aquarid,Temmuz'da Delta Aquarid, 20-21 Ekim'de Orionid, 17-18 Kasım'da Leonid, 13-14 Aralık'a ise Geminid gök taşı yağmuru."