-GÖKYÜZÜ TUTKUNLARI BULUŞUYOR ANTALYA - TÜBİTAK tarafından düzenlenen 13'üncü Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, 16-19 Temmuz tarihleri arasında Antalya Saklıkent'te yapılacak. İlki 1998 yılında TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi öncülüğünde gerçekleşen şenlik, sayıları giderek artan gökbilim meraklılarının heyecanla beklediği bir etkinlik haline geldi. TÜBİTAK Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Zeki Eker, şenlikle ilgili yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda amatör gökyüzü meraklılarına yönelik etkinliklerin yok denecek kadar az olduğunu belirterek, bugün benzer etkinliklerin üniversitelerin ve kolej gözlemevlerinin bünyesinde sıklıkla yapıldığını vurguladı. Bu tür etkinliklerin, meraklıların kendi teleskoplarını yapabilmelerine yardımcı olacak kadar zenginleştiğini ifade eden Eker, ulusal bir kimlik kazanan gökyüzü gözlem şenliğini aynı şevk ve heyecanla gerçekleştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Eker, gökbilim tutkunlarını Saklıkent'in yıldızlı gökyüzü altında buluşmaya davet ettiğine işaret ederek, şenlikte temel bilgilerin verileceği görsel ağırlıklı seminerlerin, gökyüzünü tanıtmaya yönelik çıplak gözle ve çeşitli teleskoplarla gözlemlerin yapılacağını belirtti. Eker, şenlik kapsamında TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinin de ziyaret edileceğini ve çocuklara yönelik atölye çalışmaları ile yarışmaların gerçekleştirileceğini kaydetti.