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Gökyüzü kuşlarla renklendi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'ndeki Güvercinada, görenleri hayran bırakan kuş sürüsü manzarasına ev sahipliği yaptı

10 Ekim 2017 12:27

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Kuşadası İlçesi\'ndeki Güvercinada, görenleri hayran bırakan kuş sürüsü manzarasına ev sahipliği yaptı.
Yıllar önce, henüz yol bağlantısı yapılmamışken, üzerindeki kuş popülasyonu nedeniyle \'Kuş Adası\' olarak adlandırılan Güvercinada, akşam saatlerinde yine kuş sürülerini buluşturdu. Konumu ve iklimi dolayısıyla gün batımına da sahne olan Kuşadası\'nda, kadraja bir de kuşlar girince, Güvercinada ve üzerinde, görenleri hayran bırakan bir manzara ortaya çıktı. Görenlerin, bu anı ölümsüzleştirmeye çalıştığı manzara, güneş tamamen batıncaya kadar devam etti. Kuşlar, gün batımı sırasında, gökyüzünde dakikalarca daire çizdi.

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