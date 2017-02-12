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Yaşam

Göktürklerin gizemli hazinesi ziyaretçilerini bekliyor

Kırgızistan, İslamiyet'ten önce Orta Asya'da Türk adıyla kurulmuş ilk devlet olan Göktürklere ait insan biçimli taş heykellere ev sahipliği yapıyor

12 Şubat 2017 20:44

Göktürkler döneminde yapılan insan biçimli taş heykeller, diğer adıyla balbal veya taş babalar, başlıkları, giyim-kuşamları ve savaşçı kimliklerini yansıtan sert yüz şekilleri ile dönemin sosyal ve kültürel hayatına ışık tutuyor.

Göçebe kültürle de ilişkili olan ve farklı cins doğal taşlardan yontularak dikilen bu heykeller, dönemin anlayışını ve geleneklerini günümüze taşıyan sanat eserleri niteliği taşıyor.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel ve Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Karaçağ, "Kırgızistan'da taş malzemelerden yontularak dikilen insan biçimli heykeller, atalarımızın bu bölgede İslamiyet'ten önce Göktürkler döneminde yaptığı eserlerdir." dedi.

Bölgede erken dönem Türk ve İslam sanatıyla ilgili çalışmalar yapan Karaçağ, Sibirya'dan Çin'e, Moğolistan'dan Balkanlar'a kadar örnekleri görülen insan biçimli taş heykellerin, Türklerin yayıldığı coğrafyayı gösterdiğini belirtti.

Karaçağ, insan biçimli taş heykellerin Türk inanışlarından gelen "kahraman ata"ların anısına dikildiğini dile getirdi.

Bu heykelleri Orta Asya ülkelerinin tamamında görmenin mümkün olduğunu vurgulayan Karaçağ, eserlerin sayıca en çok Kırgızistan'da yer aldığını ifade etti.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken insan biçimli taş heykeller, Kırgızistan'ın kuzeyindeki Çuy ve Issık Göl bölgelerinde açık hava müzelerinde ziyaretçilerini bekliyor.

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