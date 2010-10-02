-GÖKTÜRK UYDUSU 2012'DE UZAYDA İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Göktürk adını verdiğimiz, Türk mühendislerince yapılan istihbarat uydumuzun çalışmaları devam ediyor, Bunu da inşallah 2012'de uzaya fırlatıyoruz'' dedi. FURTRANS Grubu tarafından inşa edilen Ç-151 süratli amfibi gemisini denize indirme töreni, Tuzla'daki Anadolu Deniz İnşaat Kızakları (ADİK) tersanesinde yapıldı. Törende konuşan Erdoğan, savunma sanayisinin cirosunun 2002 yılında 1 milyar dolarken, 2009 sonunda 2,4 milyar doları yakaladığını belirterek, 2010 sonunda da 3 milyar dolar hedefine doğru koşulduğunu bildirdi. Savunma sanayisinde ihracatın da ciddi ivme kazanmaya başladığını, 240 milyon dolardan 832 milyon dolara çıktığını, 2011'de hedefin 1 milyar dolar olacağını kaydeden Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Türkiye, ilk kez kendi milli piyade tüfeğini tasarladı, 2011'de seri üretime geçiyoruz. Artık askerlerimiz, kendi ürettiğimiz silahları taşıyacaklar. Bütün alt sistemleri ile birlikte ilk defa ülkemiz, tank üretimine başladı. 'Altay' adını verdiğimiz kendi tanklarımızın prototip üretimini şu anda yapıyoruz. Yine tamamen kendi imalatımız olan, milli imalat olan, 'Anka' adını verdiğimiz insansız hava aracının prototip üretimine başladık. 'Atak' adı altında ilk milli helikopterlerimizin üretimine başladık. Bunların da test uçuşlarını bu yıl yapıyoruz. 'Göktürk' adını verdiğimiz Türk mühendislerince yapılan istihbarat uydumuzun çalışmaları devam ediyor. Bunu da inşallah 2012'de uzaya fırlatıyoruz. Bu çerçevede, büyük bir mutlulukla milletimize müjdelemek isterim ki; özellikle askeri gemilerin ülkemizde inşası konusunda dışa bağımlılığımız artık tamamen ortadan kalkmış bulunuyor.''