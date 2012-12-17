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Bilim / Teknoloji

Göktürk-2 yarın uzay yolculuğuna başlayacak

19 Aralık'ta uzaya gönderilmesi planlanan Göktürk-2, Çin'deki olumsuz hava şartlarından dolayı uzay yolculuğuna bir gün önce başlayacak

17 Aralık 2012 13:22

 

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-2, yarın Çin'deki Jiuquan Fırlatma Üssü'nden uzaya gönderilecek.    19 Aralık'ta uzaya gönderilmesi planlanan Göktürk-2, Çin'deki olumsuz hava şartlarından dolayı uzay yolculuğuna bir gün önce başlayacak. 
TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, canlı yayınla Ankara'dan da takip edilecek fırlatma sebebiyle TÜBİTAK UZAY'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören düzenlenecek.  
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve TUSAŞ İş Ortaklığı tarafından yüksek yerlilik oranıyla üretilen ve 2,5 metre çözünürlüğe sahip Göktürk-2, 18 Aralık'ta Türkiye saatiyle 18.12.52'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin Gansu Eyaleti'ndeki Jiuquan Uzay Fırlatma Merkezi'nden uzay yolculuğuna başlayacak. 
Fırlatma anı canlı yayınla Ankara'dan da takip edilecek ve ODTÜ yerleşkesindeki TÜBİTAK UZAY'da tören düzenlenecek.  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törende, Çin'deki fırlatma üssü ile Ankara ve Norveç'teki yer istasyonlarında görev yapan TÜBİTAK UZAY ekipleriyle canlı bağlantı yapılacak. 
Fırlatma süreci ile ilgili tüm bilgiler, toplantıyı izleyen katılımcılarla saniye saniye paylaşılacak. Savunma ve kalkınma alanlarında önemli ihtiyaçlara cevap verecek uydu, dünyadan 686 kilometre yükseklikte konumlanacak.  Fırlatmadan sonra ilk sinyal, Ankara'dan 21.25'te alınacak. İlk sinyalin ardından uydudan sıcaklık, akım, gerilim gibi sağlık bilgilerinin akışı başlayacak.  Ardından milli uçuş bilgisayarı Bilge açılarak, uydunun roketten ayrılması sırasında oluşan takla hareketi gönderilen komutlarla durdurulacak. 
Uydu üç eksende kontrol edilerek, dünya üzerinde istenen noktalara bakması sağlanacak. Daha sonra güneş panelleri teker teker açılarak uydunun ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi üretilecek. Uydudan ilk görüntülerin 25-30 Aralık tarihleri arasında indirilmesi planlanıyor. 

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