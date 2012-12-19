Göktürk 2 sorunsuz çalışıyor

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, uzaktan bilgisayar bağlantısı ile devreye alma işlemleri devam eden uydu, uzaydaki ilk 16 saatinde Ankara üzerinden 5 kez geçti.

TÜBİTAK UZAY'dan kontrol edilen uydu ile kuzey kutbuna çok yakın bir yerde bulunan Norveç'teki Trömso ve Svalbard adasındaki yer istasyonları vasıtasıyla iletişim kuruluyor.

Fırlatma işleminin ardından yoğun bir şekilde çalışan TÜBİTAK UZAY ekibi, ilk sinyalin ardından uydudan alınan sıcaklık, akım, gerilim ve kamera ile ilgili sağlık bilgilerini anlık olarak değerlendiriyor. Dünyadan 686 kilometre yükseklikte konumlanan uydu, 3 yer istasyonu üzerinden günlük ortalama 30 kez geçiyor.

Uydu sorunsuz çalışıyor

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Tamer Beşer, Göktürk-2'den alınan sağlık bilgilerinin normal olduğunu ve uydu üzerindeki tüm cihazların sorunsuz bir şekilde çalıştığını söyledi. Göktürk-2'nin dünya üzerinde günde 15 tur attığını belirten Beşer, ''Uydumuz Ankara üzerinden ilk 16 saatinde 5 kez geçti. İlk geçiş dün akşam saat 21.00'de oldu. Bugün saat 10.00'da beşinci geçişini yaptı. Şu ana kadar her şey başarılı bir şekilde devam ediyor. Burada bir diğer başarımız ise TÜBİTAK UZAY tarafından yerli olarak geliştirilen haberleşme sistemleri, uçuş bilgisayarı ve uydu üzerindeki diğer sistemlerin sorunsuz bir şekilde çalışmasıdır.'' açıklaması yaptı.

Uydunun yeryüzüne bakar hale getirilerek panellerinin açılacağını da belirten Beşer, ''Devreye alma işlemleri tamamlandıktan sonra Göktürk-2'nin uzaydan yollayacağı ilk görüntüleri en kısa sürede almayı hedefliyoruz'' ifadesini kullandı.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ile TUSAŞ iş ortaklığının ürettiği 2,5 metre çözünürlüklü gözlem uydusu Göktürk-2, dün akşam saat 18.13'de Çin'den uzaya fırlatılmış ve uydudan ilk sinyal dün 19.39'da alınmıştı.