Göktürk-1 yörüngeye oturdu: İlk sinyal alındı

Fransız Guyanası’ndan Türkiye saati ile 16.51’de fırlatılan GÖKTÜRK-1 yörüngeye oturdu. Uydudan ilk sinyaller de başarıyla alındı.

Yaklaşık 90 dakikada bir dünya çevresini turlayacak olan GÖKTÜRK-1, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü görüntü ve fotoğraf alacak.

Bu materyaller hava Kuvvetleri Komutanlığı Uydu Yer istasyonuna aktarılacak. Türkiye’nin 2012 yılında fırlatılan GÖKTÜRK-2’den sonra ikinci askeri uydusu olma özelliğini taşıyan GÖKTÜRK-1, yılda 60 binden fazla görüntü kaydedecek.

Yılda 60 bin görüntü

Alçak irtifa dünya yörüngesine oturacak olan uydu, fırlatmanın ardından 57. dakikada roketten ayrılacak, 59. dakikada güneş panellerini açacak. Uydudan ilk sinyal, fırlatmanın ardından 68. dakikada alınacak. Yaklaşık 90 dakikada dünya çevresinde bir tur atacak uydunun, yılda 60 binden fazla görüntü çekmesi öngörülüyor.

Uydu, Türkiye üzerinden her geçişinde dünyanın çeşitli bölgelerinden aldığı fotoğrafve görüntüleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uydu Yer İstasyonuna aktaracak.

Sınırları izleyecek

Yüksek çözünürlükte görüntüler aktaracak uydu, çevre ve yapılaşmanın izlenmesi, tarımsal rekolte tespiti, belediyecilik uygulamaları, sınır kontrolü, kadastro faaliyetleri gibi birçok alanda uzaktan algılama görevleri yapabilecek.

Göktürk-1 Uydusu’nun, montaj ve entegrasyon faaliyetleri, proje yüklenicisi olan Telespazio (İtalya)-Thales Alenia Space (Fransa) tarafından Cannes’daki tesislerinde gerçekleştirildi.