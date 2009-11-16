Ezel akay gösteriyor

Filmdeki en iddialı sahne

El Hubb

Sevginin dört adından biri

20 Kasım'da vizyona girecek olan 'Yedi Kocalı Hürmüz' filminde 'Hürmüz' karakterini canlandıran güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, hamamda dans ediyor ve şu duayı söylüyor: Çok şükür bu gece yatsıdan sonra gökten adam yağacak.Ezel Akay'ın hem yönetmen koltuğunda oturduğu, hem de 'Ezop' rolündeki anlatıcıyı oynadığı 'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı sinema filminde, kadınların 'erkek duası'na çıktıkları sahne çok konuşulacak. 'Hürmüz'ü canlandıran Nurgül Yeşilçay ve 'Safinaz'ı oynayan Gülse Birsel'in başını çektiği kadın oyuncular, hamamda göbek taşına çıkıp öyle güçlü bir dua ediyor ki, 'gökten herif yağacağına' filmi izleyen herkes inanacak!Sami Dündar'ın yapımcısı olduğu filmin dua sahnesinde Nurgül Yeşilçay ve Gülse Birsel başta olmak üzere kadın oyuncular birlikte dans ediyor. Onlara da ünlü Shaman Dans Grubu eşlik ediyor. Çekimlerde çok eğlenen oyuncuları, yönetmen Ezel Akay da sık sık yönlendiriyor. Akay bazı hareketleri nasıl yapmaları gerektiğini göbek taşına çıkarak bizzat gösteriyor.Bu sahnede söylenen 'El Hubb' isimli erkek duasını Yeşilçay ve Birsel birlikte seslendiriyor. Film müzikleri albümüne giren ve klibi de çekilen şarkının söylendiği sahnenin, filmin müzikal anlamda en iddialı sahnelerinden birini oluşturacağı belirtiliyor.Aşk zinciri erir El Hubb devri gelir El Hubb derim ben El Hubb El Hubb Allah gönlümce verir Hava bulutlandı şimşekler çakacak Kadınlar damlarda seyre çıkacak Derler ki bu gece yatsıdan sonra Gökten yağmur gibi herif yağacak Kızlar şükredin Allah babaya Benzerdik yalnızken kızgın sobaya Çölde kalmış gibi bakardık göğe Hadi toplanın buluşalım bu gece avluda damda Gökten sapır sapır herif yağacak Gökten şapur şupur herif yağacak Açılsın memeler süzülsün gözler Dövülsün tavına gelince sözler Devrilin yatağa zevklenin kızlar Çok şükür bu gece yatsıdan sonra gökten adam yağacak Gökten erkek, gökten koca Gökten sapır sapır herif yağacak Gökten şapur şupur herif yağacak.Filmde söylenen şarkılı erkek duasının adı: 'El Hubb'... El Hubb, literatürde sevginin dört adından biri olarak geçiyor ve şu şekilde açıklanıyor: Bunun saflığı kalbe nüfuz eder, saydamlığı ise arazların bozulmasıyla bozulmaz. Sevgiliyle birlikteyken, âşığın başka bir maksadı, gayesi yoktur. Sevgilinin iradesi önünde, aşık kendi iradesini bırakır. Sevginin diğer adları ise; El Vedd, El Işk, El Heva olarak tanımlanıyor.