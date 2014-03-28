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Yaşam
Deutsche Welle

Gökten internet hizmeti

Facebook internet olmayan bölgelere internet erişimi sağlamak için alışılmadık bir yöntem üzerinde çalışıyor.

28 Mart 2014 12:49


Facebook uydu ya da güneş enerjisiyle çalışan hava araçları sayesinde interneti olmayan yerlere de internet erişimi sağlamayı hedefliyor.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg uzay, havacılık, iletişim teknolojileri uzmanlarıyla tüm gezegene internet erişimi imkanları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Zuckerberg perşembe günü yaptığı açıklamada “Facebook interneti gökyüzünden insanlara indirmek istiyor” dedi.

Facebook'un verdiği bilgilere göre uçaklar 20 bin metre yükseklikte uçabiliyor ve güneş enerjisi sayesinde aylarca gökyüzünde kalabiliyor. Verilerin nakledilmesi için uzmanlar lazer teknolojisinden yararlanmayı tasarlıyor.

Mart ayında Facebook'un güneş enerjisiyle çalışan hava araçları satın almak istediği yönünde haberler basına yansımıştı.

Rakibi Google ise bu planlarda daha fazla mesafe kat etmiş durumda. Teknoloji devi geçen yıl yeryüzüne internet sinyalleri gönderen balonlar denemişti. Google'ın balonları da rüzgâr ve güneş enerjisinden elde edilen elektrikle çalışıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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