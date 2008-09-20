Göktaşından numune alınacak

Avrupalı bilim adamları ve mühendisler, bir gök taşından (asteroid) Dünya'ya parça ve numune getirecek bir uzay aracı projesi üzerinde çalışıyor. Marco Polo adı verilen proje çerçevesinde imal edilecek ve Güneş Sistemi'nin gelişimi hakkında önemli bilgi sağlayacak şekilde tasarlanacak uzay aracının 2017'den sonra fırlatılması öngörülüyor.

Britanya'nın Astrium ve Almanya'nın OHB uydu firmalarının ortaklaşa çalıştığı projede, Dünya'ya yakın ve 1 km'den daha geniş olmayacak küçük bir gök taşına gönderilecek aracın, bu gök cisminde sondaj ve tahlil yapması planlanıyor.

Söz konusu iki firmanın fizibilite çalışmalarının ardından nihai kararı Avrupa Uzay Ajansı (ESA) verecek. Bilim adamları, gök taşlarının, Güneş Sistemi'nin 4,6 milyar yıl önce oluşurken geride bıraktığı parçacıklar olmalarından ötürü, bu süreç ve Dünya gibi gezegenlerin oluşumu hakkında önemli bilgiler sakladıklarını düşünüyor.

Kuyruklu yıldıza inmek üzere 4 yıl önce uzaya gönderilen Avrupa'nın uzay çalışmalarının amiral gemisi Rosetta uzay aracı da bu ay aşında, Mars ile Jüpiter'in yörüngelerinin arasında bulunan "2867 Steins" gök taşına iyice yaklaşmış ve bu gök cismini ayrıntılı biçimde inceleme fırsatı elde etmişti.

Haziran 2010'da da Lutetia adlı bir başka asteroidin yanından geçecek Rosetta uzay aracı, 2014'te Dünya'ya 675 milyon km uzaktaki 67/P Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızına toplam 6,5 milyar km yol kat ettikten sonra yaklaşacak.

Bu gök cismiyle yan yana hareket edecek ve ayrıntılı görüntülerini Dünya'ya geçecek Rosetta, daha sonra kuyruklu yıldızın yüzeyine kimyasal analiz yapması için buzdolabı büyüklüğünde bir robot indirmeye çalışacak.

Oluşumlarından bu yana çok az kimyasal değişikliğe uğrayan kuyruklu yıldızların keşfi, güneş sistemi ve evrenin gerçeklerinin anlaşılması açısından önemli bulunuyor. Uzay aracının asıl hedefi olan Wirtanen kuyruklu yıldızı çoktan güneş sisteminin dışına çıkmış bulunuyor. Yaklaşık bir milyar avroya mal olan Rosetta uzay mekiği şimdilik Avrupa'nın uzay çalışmalarının amiral gemisi niteliği taşıyor.

Rosetta, daha önce seyri için gerekli hızlanmayı kazanmak amacıyla iki kez Dünya'nın ve bir kez de Mars'ın yanından geçmiş, bu gök cisimlerini tramplen gibi kullanmıştı. AB yapımı uzay aracının Kasım 2009'da üçüncü kez Dünya yakınından geçmesi planlıyor.