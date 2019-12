Göktaşı Dünya'yı teğet geçti

NASA'dan yapılan açıklamada, yüzyıl kadar önce Sibirya'ya düşen ve yaklaşık 512 bin dönümlük bir alanı tahrip eden göktaşı büyüklüğündeki asteroidin dünyanın 78 bin 532 kilometre yakınından geçtiği kaydedildi.Açıklamada, ''2009 DD45'' adı verilen asteroidin yapay uyduların yerküreye uzaklığının 2 katı, ayın uzaklığının ise 5'te 1'i biri kadar mesafeden geçtiği ifade edildi.Söz konusu asteroidin Şubat ayı sonunda fark edildiği ve izlenmeye başlandığı, Dünya için tehlike oluşturmayacağının bu sırada belirlendiği de açıklamada yer aldı.2009 DD45 isimli göktaşı, Güneş etrafında her 18 ayda bir çember çiziyor, ancak varlığı geçtiğimiz yüzyıl boyunca Dünya üzerinde hiç tehdit oluşturmamıştı."Potansiyel tehlike oluşturan" keşfedilmiş göktaşlarının sayıları her yıl artıyor. Son on yıl içinde geliştirilen sistematik yazılımlar gökyüzünü tarayarak bu sayının dramatik bir şekilde artmasını sağladı. Ancak bu sayının artmış olması tehlikenin büyüdüğüne yorumlanmıyor. Uzmanlara göre Ne kadar çok göktaşı bilinirse, yarattıkları tehditleri önlemek de o ölçüde mümkün oluyor.