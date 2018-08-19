Göksun'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı

GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4\'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elbistan- Göksun karayolunda meydana geldi. Samettin Bozkurt (41) yönetimindeki 31 PZ 376 plakalı otomobil, Çardak Mahallesi girişinde karşı yönden gelen Hakan Alp\'in (29) kullandığı 46 AAH 853 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Muhammet Emin Bozkurt (3), Eray Bozkurt (13), Musa Eren Bozkurt (15), Zehra Bozkurt (33), Fadime Alp (16), Gamze Koca (18), İlknur Koca (20) ve Menekşe Alp (20) yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Göksun ve Elbistan\'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.