'Göksu Deresine Bakış' 1 milyon TL'ye satıldı

Artı Mezat-Tantekin Antika'nın düzenlediği ''Eylemde Son Yoktur'' müzayedesinde, Halil Paşa'nın en önemli eserlerinden ''Göksu Deresi'ne Bakış'' adlı tablo bir milyon TL'ye satıldı.



Müzayedede, Türk resminin klasik ve çağdaş dönemlerine damgasını vurmuş ressamlarıyla, oryantalist Avrupa ressamlarının en değerli eserlerinin yer aldığı 208 parça eser satışa sunuldu.



Müzayedede, başlangıç fiyatı konulmayan ve Halil Paşa'nın başyapıtı olarak nitelendirilen eski Türkçe imzalı, 1902 tarihli tuval üzerine yağlı boya ''Göksu Deresi'ne Bakış'' adlı tablosu için katılımcılardan teklif alındı. Tablo için 800 bin TL'den başlayan teklif, açık artırma ile 1 milyon TL'ye çıktı ve bu fiyata satıldı.



Müzayedenin en gözde eserlerinden biri olan ve 80 bin TL'ye satışa çıkarılan İbrahim Çallı'nın ''Manolyalar'' isimli tablosu da aynı fiyattan alıcı buldu.



Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından İran Şahı Rıza Pehlevi'ye düğün hediyesi olarak gönderilen Ahmet Ziya Akbulut'un Natürmot'u da müzayedede başlangıç fiyatı olan 60 bin TL'ye satıldı.



Müzayedede ayrıca panaromik İstanbul fotoğrafları, Osmanlı pazarı için özel yapım cep saatleri, bronz heykeller, Beykoz objeler, tombaklar, Avrupa ve Çin porselen damgalı eserler, Rus gümüşler, sedef işi objeler, Bohem kristaller de satılan eserler arasında yer aldı.



