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Spor

Göksu atıyor Bodrum coşuyor

BODRUM, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, forvet Göksu'nun gol attığı 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı

14 Kasım 2018 14:39

BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Play-Off mücadelesi veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, forvet Göksu\'nun gol attığı 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar sezon başında Yılport Samsunspor\'dan transfer edilen tecrübeli santrforun rakip fileleri sarstığı müsabakalarda Ankara Demirspor\'u (D) 1-0, İnegölspor\'u 3-0, Bayrampaşa\'yı (D) 2-0, Hacettepespor (D) ve Utaş Uşakspor\'u 2-1 mağlup etti. Son olarak Uşakspor filelerine 2 gol bırakıp gol sayısını 6\'ya çıkaran Göksu, takımının başarısında önemli rol oynadı.

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