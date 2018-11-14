Göksu atıyor Bodrum coşuyor

BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Play-Off mücadelesi veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, forvet Göksu\'nun gol attığı 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar sezon başında Yılport Samsunspor\'dan transfer edilen tecrübeli santrforun rakip fileleri sarstığı müsabakalarda Ankara Demirspor\'u (D) 1-0, İnegölspor\'u 3-0, Bayrampaşa\'yı (D) 2-0, Hacettepespor (D) ve Utaş Uşakspor\'u 2-1 mağlup etti. Son olarak Uşakspor filelerine 2 gol bırakıp gol sayısını 6\'ya çıkaran Göksu, takımının başarısında önemli rol oynadı.