Göksel'den o fotoğrafa açıklama: Evet günün şahane fotoğrafı benim!

Şarkıcı Göksel'in lise yıllarına ait olduğu iddia edilen fotoğrafı sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine Göksel bir açıklama yaparak " Evet günün şahane fotoğrafı benim" dedi. Fotoğrafları görenler ise, "Şu anki haliyle uzaktan yakından alakası yok." şeklinde yorumlar yaptı.

Hürriyet'te eyr alan habere göre Göksel'e lise yıllığında sesi için övgü dolu cümleler yazan arkadaşı, güzel şarkıcının o yıllardaki kilo sorunundan, yemek sevdasından ve görüntüsünden esprili bir dille bahsetmiş.

İşte o yıllık yazısı:

"Sınıfımızın assolisti Göksel, Ebru ile ön sıraların tek hakimidir. Bu arada en önde Amerikan yardımı alamamaktan oldukça fazla yakınmaktadır. En belirgin özelliği Toronaga stili saçlarıdır. Sıkıldığı zaman kendini yemeğe veren arkadışımız, özel rejim programları uygular. Bu programda pastalar, börekler, makarnalar geniş bir yer tutar. Midesinin genişliği henüz bilim tarafından araştırılıp bulunamamamıştır. Arkadaşımız 16 köşe japon jetonu kullandığından, yapılan esprilere sınıfta en son tepki gösteren kişidir."

Evet günün şahane fotoğrafı benim!

Yıllığın sosyal medyada çok konuşulması üzerine Göksel, ergenlik döneminden bir fotoğrafını paylaşarak:

"Evet günün şahane fotoğrafı benim. Ergenlik dönemim pek sert geçti, tombul ve gözlüklüydüm. Ahhh o yıllar! Kasetler, şarkılar, şiirler, henüz yeni keşfettiğim sesim" yazdı.