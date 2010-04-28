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Kültür-Sanat

Göksel 'Hayat Rüya Gibi' ile geri döndü

Göksel'in yedinci albümü "Hayat Rüya Gibi" ile sevenlerinin karşısına tekrar çıktı.

28 Nisan 2010 03:00

T24 - Göksel'in yedinci albümü "Hayat Rüya Gibi" ile sevenlerinin karşısına tekrar çıktı. Dün (27 Nisan 2010) yayınlanan albümde Göksel, dinleyicilerini yine 70'li yıllara yolculuğa çıkarıyor.


2009 yılında yayınlanan "Mektubumu Buldun Mu?" cover albümüyle eski şarkılara yeni bir soluk getiren Göksel, "Hayat Rüya Gibi" albümünde de 70'li yılların unutulmaz şarkılarını söylemeye devam ediyor. Göksel, akustik tattaki yeni albümü "Hayat Rüya Gibi"yi Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı.


Prodüktörlüğünü Cengiz Erdem ve Deniz Erdem'in üstlendiği albümde Göksel, Fikret Şeneş (Seninleyim, Palavra), Hulki Saner (Kıskanıyorum), Oktay Yurdatapan (Ah Nerede?), Sezen Aksu (İçime Sinmiyor) gibi klasikleşmiş 14 parçayla repertuarını oluşturdu.


"Hayat Rüya Gibi" albümünde Göksel ilk kez bir Orhan Gencebay eseri olan "Kabahat Seni Sevende"yi seslendirdi. Albümün bir başka sürprizi ise sözleri Fikret Şeneş'e müziği Giovanni Ferrio'ya ait "Palavra" oldu. "Palavra'da Göksel"e Teoman eşlik etti.


Albümün kayıt ve mixleri İhsan Apça ve Özgür Özkan Mete, süpervizörlüğü Orkun Tunç tarafından Stüdyo Ada'da gerçekleştirildi. Müzik direktörlüğü ve aranjörlüğünü ise Serhat Ersöz üstlendi. Enstrümanların canlı çalınıp kaydedildiği albümde oldukça geniş bir müzisyen kadrosu Göksel'e eşlik etti.


Yazı: Merve Gökberk (MİHA)

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