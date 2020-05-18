İmza metninde şöyle denildi:

'Sivas’ın Gürün ilçesinde yer alan Gökpınar Gölü’nün doğal sit alanı olarak tescil edilmesi için çalışmalar devam ederken, sanki sit alanı ilan edilmeden alel acele yapılmak istenir gibi ‘Gökpınar Gölü İyileştirme ve Bungalov Evleri Yapım İşi’ ihalesi açılmıştır.

Sivas Valiliği tarafından açılan ihale sonucunda yapılacak işleri tanıtmak amacıyla internet üzerinden paylaşılan videoda, göl kıyısı boyunca ve yer yer üstüne doğru uzanan yürüyüş yolları; göl kıyısının kapanmasına, gölgelenmesine ve dolayısıyla yosunlaşmasına sebep olacaktır. Geçmiş dönemlerde yapılan yanlış uygulamalarla zaten önemli bir sorun haline gelmiş olan yosunlaşmanın önüne geçilmesi ve hatalı uygulamaların giderilmesi gerekirken, aynı hataları tekrar eden bu çevre düzenlemesi Gökpınar Gölü’ne geri dönüşü olmayan zararlar verecektir.

Yine aynı videoda görülen bungalovlar ise Gökpınar Gölü çanağı içinde hiç yapılmaması gereken yapılardır. Sadece gölün hassas doğal dengesine yapacakları kontrolsüz etkiler açısından değil, alandaki mevcut otel yapısı bile kullanılmazken, kıt kaynakların yanlış yönlendirilmesi açısından da bungalovların yapılmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Asıl kullanım alanı ve iyileştirilmesi gereken özelliği günübirlik kullanımlar olan Gökpınar Gölü için ek bir konaklama ihtiyacı gözlenmiş ise; komşu köyler Yelken ve Gökpınar’ın desteklenmesi, yapı stoklarının bu amaçla kullanılır hale gelmesi, pansiyonculuğun özendirilmesi daha çağdaş ve makul bir çözüm olacaktır.

Bu sebeplerle Gökpınar Gölü çevresine bungalov evler yapmak ve göl çevre düzenlemesini iyileştirmek üzere açılmış olan ihalenin iptal edilmesini ve bölgenin küçük gölü ve kıyı alanlarını da içine alacak şekilde sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmasını ve 1/100.000’lik planda da yer alan ‘Özel Planlama Alanı’ çalışmasının acilen başlatılmasını talep ediyoruz."