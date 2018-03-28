Gökova'da sit alanlarının daraltılmasına tepki (2)

BAŞKAN GÜRÜN: MUĞLA\'YI BETON YIĞINI HALİNE GETİRMEMEMİZ LAZIM

Bakanlar Kurulu kararı ile Muğla\'nın Akyaka, Turunç, Akbük gibi koyların da yer aldığı Gökova Körfezi\'ndeki sit alanları daraltılarak imara açıldı. 16 Mart\'ta Resmi Gazete\'de yayımlanan karara göre, Akbük\'ten Bördübet Koyu\'nun olduğu alana kadar orman ve deniz kıyılarının yer aldığı şeritte sit alanında daraltmaya gidildi. Karara göre 1\'inci sit alanında 34.162 hektarlık alan, 12.544 hektar olarak belirlendi. Bu alanın 2 bin 447 hektarı ise denizde yer aldı. Kararın yayınlanmasının ardından duruma tepki gösteren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün, bu alanların yasaya göre kesin olarak korunması gereken bölgeler olduğunu belirtti. Buralarda kesin koruma alanları ile ilgili kaydırma yapılacağını ve sit alanlarının küçültülerek yapılaşmaya müsait alanlar haline getirileceğini söyleyen Osman Gürün, \"Bununla ilgili Bakanlık hazırlattığı bir öneriyi belediyeye gönderdi. Belediye imar daire başkanlığı benim imzamla bir görüş bildirebilirdi. Ama biz bunu demokrasi kuralları içerisinde meclise getirdik. Komisyonlarda tartışılan karar daha sonra meclise getirildi ve burada da tartışıldıktan sonra oy birliği ile reddedildi\" dedi.

\'KORUNMASI GEREKEN ALANLAR RİSK ALTINDA\'

Bu alanların bu kadar daraltılmasının, Muğla\'nın ve kıyıların geleceği açısından çok büyük bir risk taşıdığını söyleyen Başkan Gürün, bu nedenle değişikliği onaylamadıklarını ifade etti. Gürün, \"Orada yerleşim birimleri var, şu anda hiç inşaat yapamaz hale geldiler. Onunla ilgili hayatın akışına uygun olarak bazı değişikliklerin yapılabileceğini belirttik. Ama bu kadar büyük bir alanın inşaata açılmasını kabul etmedik\" dedi. Muğla\'da yat turizminin mavi tur açısından en önemli olduğuna dikkat çeken Osman Gürün, \"Küçük olan ve mecburiyetten kaynaklanan değişiklik önerimizi ilettik. Ama Bakanlık, Bakanlar Kurulu kararı ile bizim itirazlarımızı dikkate almadan bize gönderdiği şekliyle kabul etti. Şu anda korunması gereken alanlar risk altında. Bununla ilgili de biz meclisin aldığı karara uyarak hukuki süreci başlattık\" açıklamasında bulundu.

\'SONRA OTURUP AĞLIYORUZ\'

Muğla\'nın gelişmesini kendilerinin de istediğini, ama tahrip ederek bir gelişme istemediklerini söyleyen Osman Gürün, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

\"Doğayı korumak durumundayız, beton yığını haline getirmememiz gerekiyor. Sonra bunu eski haline getirmek mümkün olmuyor. Sonra oturup ağlıyoruz \'Biz neler yapmışız\' diye. Hukuki süreç devam ediyor. Hukuki mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Biz kavga etme niyetinde değiliz, elbette gelişmesini istiyoruz. Ama Muğla\'nın değerinin farkındayız. Muğla\'nın geleceğe düzgün bir şekilde taşınmasını ve gelişmenin betonlaşma olmadığını vurgulamaya çalışıyoruz.\"

Muğla Belediyesi, Muğla İdare Mahkemesi\'ne idari işlemin iptaline yönelik dava açtı.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI