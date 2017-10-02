Gökova'da deniz dibi temizliğinin ikincisi başladı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Belediyesi tarafından 3 yıl önce, \'Denize En Çok Mavi Yakışır\' adı altında başlatılan, Bodrum Yarımadası ve çevresindeki koyları kapsayan deniz dibi temizlik kampanyası kapsamında, dalgıçlar, ikinci kez Gökova koylarını temizlemeye başladı.

Bodrum Belediyesi\'nin dalış ekibinde görevli 13 dalgıç ile \'Mavi yolculuğun 71. yılında Cevat Şakir\'in izinde Gökova\'ya\' sloganıyla Karacasöğüt Limanı\'nda başlatılan temizliğe, \'Halil Ağa-1\' isimli ahşap yat ile katı atık toplama teknesi Venüs de katıldı. Yeşil ile mavinin buluştuğu koydan dalgıçlar tarafından yarım ton atık çıkarıldı. Balıkçı sepet, plastik ve cam şişeler, otomobil lastiği, kafes, el arabası, çanak anten, Türk bayrağı, klozet, süpürge, lamba, tencere , tava gibi pek çok atık görenleri hayrete düşürdü. Karacasöğüt\'te deniz dibi temizliği yapan dalış ekibini ziyaret eden Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Gökova Yelken Kulübü Başkan Yardımcısı Mahmut Saral, bu duyarlı çalışmaları nedeniyle Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon ve ekibine teşekkür etti. Karacasöğüt\'te yaşayan ve kendilerini \'çevre dostu\' olarak niteleyen bir grup kadın da temizlik çalışmalarını izledi.

\'DENİZLER YAŞAM ALANIMIZ VE EKMEĞİMİZDİR\'

Çevre bilincinin gelişimine katkı sunmak amacıyla yapılan deniz dibi temizliği çalışmalarının başarıyla sürdüğünü belirten Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, \"Denizler bizim hem doğamız hem yaşam alanımız hem de ekmeğimizdir. Bu nedenle denizlerimizi kirletmeden, denizin bize sunduğu nimetleri de göz önünde bulundurarak onu ne pahasına olursa olsun korumalıyız. \'Denize En Çok Mavi Yakışır\' diyerek çıktığımız bu örnek kampanyayı, mavi yolculuğun piri, Bodrum\'un önemli bir değeri olan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir\'in izinde, Gökova koylarında devam ettirmekten de ayrıca onur duyuyoruz. Çalışmalarımızın amacına ulaşmaya başladığının da her yıl atıkların daha da azaldığı gözlemleyerek farkına varıyoruz\" dedi. \"Mavi yolculuğun 71. yılında Cevat Şakir\'in izinde Gökova\'ya\" sloganıyla çalışmalara başlayan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi\'nin, temizlik çalışmalarını İngiliz Limanı, Tuzla, Yedi Adalar, Bördübed, Çatı ve Çökertme koylarında sürdüreceği bildirildi.



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