Gökova pırıl pırıl oldu

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM Belediyesi dalış ekibi, Gökova\'da bu yıl ikinci kez deniz dibi temizliği yaparak yaklaşık 300 kiloyu bulan atık malzemeyi geri dönüşüme kazandırdı.

Bodrum Belediyesi dalış ekibinden 13 dalgıç ve dalış eğitmeni Karacasöğüt Limanı, İngiliz Limanı, Tuzla, Yedi Adalar, Börtübed, Çatı ve Çökertme koylarını temizledi. Temizliğe \'Halil Ağa1\' adlı ahşap tekne ile katı atık toplama teknesi \'Venüs\' de çalışma boyunca atıkların toplanmasını sağlayarak destek oldu. Etkinliğin son dalışı ise, Çökertme Koyu\'nda yapıldı. Koydan çıkarılan çok sayıda atık arasında otomobil lastiği, balıkçı sepetleri ile kopmuş ağ ve misina gibi atıkların yanı sıra cam ve plastik şişe, bardak, kahve fincanı, banyo havlusu, deniz maskesi ve şnorkel, yemek tabakları kaşıklar, demir parçaları, güneş gözlüğü ve cep telefonu gibi atıklar da dikkat çekti. Yaklaşık 300 kilogramı bulan atık maddeler katı atık toplama teknesi Venüs\'e taşındı. Venüs teknesi çalışmaların tamamlanmasının ardından bir hafta boyunca denizden çıkarılan tüm atıkları Bodrum limanına getirerek Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekipler, çuvallarla getirilen atıkları kamyona yükleyerek geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi\'nin Konacık\'taki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi\'ne nakletti. Beş gün boyunca süren çalışmalarda toplam 170 çuval atık çıkarıldı.

\"BU ÇALIŞMA HERKESE ÖRNEK OLSUN\"

Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, Yedi Adalar\'da yapılan çalışmalara katılarak dalgıçlarla birlikte denizi temizledi. Çevreyi koruma bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sunmak üzere yaklaşık üç yıldır Bodrum ve çevresinde bu etkinliği gerçekleştirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Kocadon, şöyle dedi:

\"Gönüllü bir şekilde çalışmaları yürüten belediyemizin dalgıç personellerine, ilgili müdürlüklerimize, temizlik işleri ekiplerimize ve çalışmaya maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Homeros\'un ebedi mavilikler ülkesi dediği, Bodrum\'u ve koylarımızın güzelliklerini, Gökova\'nın güzelliklerini tüm dünyaya yazılarıyla aktaran mavi yolculuğun başkahramanı Cevat Şakir Kabaağaçlı\'nın gözündeki Bodrum\'u en iyi şekilde korumamız gerekiyor. \'Denize en çok mavi yakışır\' diyerek Bodrum\'dan başladık, Gökova\'ya kadar mavi yolculuğun rotalarını takip ettik. Umuyorum ki bu çalışma, 7\'den 70\'e herkese örnek olur ve diğer senelerde denizlerimizde bu tür manzaralarla bir daha karşılaşmayız, gelecek nesillerle daha temiz bir çevre bırakırız.\"

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