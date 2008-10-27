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Çevre

'Gökova Pedallarımın Altında'

Sağlıklı yaşam ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak için pedal çevirin.

27 Ekim 2008 02:00

Muğla bisiklet topluluğu üyelerinin, çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak ve bisikletin insan sağlığına olumlu etkisine dikkat çekmek için Gökova'dan başlattığı, "Gökova Pedallarımın Altında Bisiklet Buluşması 2" kapsamında Bodrum'a gelen bisikletçiler, feribotla Datça'ya hareket etti.

Muğla'nın Akyaka Beldesi'nden cumartesi günü start alan bisikletçiler, 140 kilometre yol katederek önce Milas'ın Ören Beldesi'ne, akşam saatlerinde ise Bodrum'a ulaşmıştı.
Etkinliğe katılan 160 bisikletçi Bodrum'da düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldıktan sonra, bu sabah saatlerinde feribotla Muğla'nın Datça ilçesine hareket etti.

Bisiklet Federasyonu Muğla İl temsilcisi Hakkı Can Demirel, etkinliği çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak ve bisikletin insan sağlığına olumlu etkisine dikkat çekmek için düzenlediklerini söyledi. Demirel, "Etkinlikte Gökova'yı ve bisiklet sporunu tanıtmayı da amaçlıyoruz. Etkinliğimize Türkiye'nin her yerinden 7-73 yaş arasında bisikletçiler katılıyor. Etkinliğe destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyoruz" dedi. Bisikletçilerin, 5 gün sürecek olan etkinlik süresince, Gökova'dan Marmaris'e 240 kilometre yol katedeceği bildirildi.

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