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Çevre

Gökova Körfezi'nde deprem

Gökova Körfezi açıklarında meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem Milas ile Marmaris ilçelerinde de hissedildi

10 Eylül 2018 22:02

Muğla Gökova Körfezi açıklarında 4.3 büyüklüğünde depremmeydana geldi. Bodrum'un kıyıya yakın kesimleri ile Milas ve Marmaris'ten de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilere göre, bugün saat 18.07'de, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4.3 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bodrum'un kıyıya yakın kesimleri ile Milas ve Marmaris ilçelerinde de hissesildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

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