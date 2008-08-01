Çocuklarınız nar taneleri ve ananas dilimleriyle süslenmiş Gökkuşağı Muhallebi’yi çok sevecekler.



Hazırlama süresi: 5 dakika



Pişirme süresi: 15 dakika



4 kişilik



Gerekli malzeme



4 su bardağı süt

1 su bardağı tozşeker

5 çorba kaşığı pirinç unu

8 çorba kaşığı tozşeker

3 şeftali

Nar taneleri

4 dilim ananas

2 çorba kaşığı tozşeker



Hazırlanışı



Süt, şeker ve pirinç ununu bir tencereye aktarın. Çırpma teli ile ağır ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Üzeri göz göz olmaya başlayınca tencereyi ocaktan alın. Şeftalilerin kabuğunu soyup içini ezerek püre haline getirin. İki kaşık şekeri ekleyip kısık ateşte 10 dakika pişirin. Ilınmış muhallebinin yarısını servis bardaklarına paylaştırın. Meyve pürelerini bardaklara ekleyip kalan muhallebiyi ilave edin. Buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra üzerlerini nar taneleri ve ananas dilimleriyle süsleyin. Servis yapın.



(Lezzet)



