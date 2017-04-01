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Dünya
BBC Türkçe

Gökkuşağı bayrağının yaratıcısı hayatını kaybetti

Sanatçı, 8 renkli bayrağı ilk olarak 1978 yılındaki, gay özgürlüğü günü için tasarladı

01 Nisan 2017 20:38

LGBT topluluğunun sembolü olan gökkuşağı bayrağının yaratıcısı olan San Franciscolu sanatçı Gilbert Baker, 65 yaşında yaşamını yitirdi.

Baker'ın New York'taki evinde uykusunda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Sanatçı, 8 renkli bayrağı ilk olarak 1978 yılındaki, gay özgürlüğü günü için tasarladı.

Ölümünün ardından, Baker için San Fransisco kent merkezinde sembolik bir anma düzenlendi.

Tasarladığı bayrak, Amerika'nın gay olduğunu kamuoyu önünde açıklayan ilk politikacısı olan ve suikast sonucu hayatını kaybeden Harvey Milk binası önünde göndere çekildi.

Gilbert Baker'ın ardından çok sayıda kişi anma mesajı yayınladı.

California eyelet senatörü Scott Weiner, Baker'ın, modern LGBT hareketini şekillendiren isimlerden olduğunu açıkladı.

1951 doğumlu Baker, dikiş dikmeyi kendi kendine öğrenerek, bayrak tasarlama alanında kariyer yaptı.

Fransa, Venezuela ve Filipinler Devlet Başkanları için tasarımla gerçekleştirdi.

Gilbert Baker'ın, orijinal gökkuşağı tasarımında, insanlığın değişik yönlerini temsil eden 8 renk yer alıyordu.

Bayrak daha sonra 6 renge düşürüldü. Pembe ve índigo bayraktan çıkarılırken, turkuazın yerini mavi aldı.

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