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Yaşam

Gökkuşağı bayrağının hikâyesini biliyor musunuz?

LGBTİ hareketinin sembolü haline gelen gökkuşağı bayrağı aslında sekiz renkten oluşuyordu...

29 Temmuz 2014 15:25

Gökkuşağı renklerini taşıyan bayrağın LGBTİ hareketinin sembolü olarak ilk defa bundan 36 yıl önce,21 Haziran haftası, San Francisco Eşcinsel Özgürlük yürüyüşü sırasında kullanıldığını biliyor muydunuz?

Bayrağı Judy Garland’ın "Gökkuşağının Üzerinde" adlı şarkısından ve Stonewall ayaklanmasından esinlenerek tasarlayan Gilbert Baker, “İlk andan itibaren, hayatım boyunca yaptığım en önemli şey olduğunu anlamıştım” diyor.

ABD’li eşcinsel hakları savunucusu Harvey Milk tarafından, “tüm farklılıkları birleştirecek türden bir sembol” tasarlaması için cesaretlendirilen Baker, Naziler tarafından tasarlanan pembe üçgenin, eşcinselleri mağdurlaştırdığını düşünerek farklı bir şey yapmak istemiş.

Bayrağın ilk uyarlaması sekiz renk içeriyormuş: pembe, kırmızı, portakal rengi, sarı, yeşil, turkuaz, mavi ve mor.

Bu renkler sırasıyla, cinselliği, hayatı, iyileştirmeyi, güneş ışığını, doğayı, sihri, sükuneti ve maneviyatı temsil ediyormuş.

Pembe rengi elde etmenin çok zor olması nedeniyle, zamanla bayrak önce yedi, sonra da, 1979 yılında altı renkten ibaret kalmış.

Baker, bayrağın ilk haliyle tasarlandığı gibi sekiz renge geri dönmesi gerektiğini de ekliyor.

 

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