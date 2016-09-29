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BBC Türkçe

Gökkuşağı bayrağı ilk kez uzaya doğru gönderildi

LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks) bireylerin sembolü olan gökkuşağı bayrağı, özel bir balon ile gökyüzüne salındı ve 34.1 km yükselikte dalgalandı.

29 Eylül 2016 23:56

LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks) bireylerin sembolü olan gökkuşağı bayrağı, bir yüksek irtifa balonu ile gökyüzüne salındı ve 34.1 km yükselikte dalgalandı.

ABD merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Planting Peace eylemcileri, ABD'nin Wisconsin Eyaleti'ne bağlı Milwaukee kentinde 17 Ağustos'ta gökkuşağı bayrağını bağladıkları balonu gökyüzüne gönderdi.

34.1 km yükseğe havalanan balon goPro kameralar ile üç saat boyunca kayıt altına alındı. Balon daha sonra düştü.

Planting Pease aktivistleri bu eylemle LGBTİ bireylerin temel insan hakları için sürdürdükleri mücadeleye destek vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Ayrıca uzayın bir LGBTİ dostu olduğunu söyleyen grup, tüm eşcinsel bireyler için evrenin her noktasının güvenli hale gelmesi gerektiğini belirtti.

Grup ayrıca LGBTİ bireylere "Yalnız değilsiniz, sizinleyiz" dedi.

Planting Peace eşcinsel hakları kadar insani yardım projeleri ve dünya üzerindeki çevreci girişimleri de destekliyor.

Grup, yakın zamanda ABD'nin Ohio Eyaleti'ne bağlı Cleveland'da düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Kongresi boyunca başkan adayları Donald Trump ile Ted Cruz'un öpüştüğünü gösteren bir afiş ile gündeme gelmişti.

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