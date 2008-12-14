Gökhan'ın gol suskunluğu



Trabzonsporlu Gökhan Ünal, ligde 6 haftadır gol atma başarısı gösteremiyor.



Trabzonspor'un sezon başında Kayserispor'dan transfer ettiği Gökhan Ünal, son haftalarda gol suskunluğu yaşıyor.



Sezonun ilk 9 haftasında 5 gol 5 asist ile oynayan bordo-mavili futbolcu, son haftalarda asistlerini sürdürürken gol atma başarısı gösteremiyor.



En son ligin 9. haftasındaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında 1 gol atan bordo-mavili futbolcu, 6 haftadır gol kaydedemiyor.



1 Kasım'daki maçta takımı adına son golünü atan Gökhan Ünal, Hacettepe, Gençlerbirliği, Sivasspor, Kayserispor, Kocaelispor ve Bursaspor maçlarında gol atamadı.



Gökhan Ünal, ligin ilk haftasındaki Ankaraspor, ligin 4. haftasındaki Denizlispor, ligin 5. haftasındaki Antalyaspor, ligin 8. haftasındaki Gaziantepspor ve ligin 9. haftasındaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarında birer gol kaydetmişti.



Trabzonspor'da ilk haftalarda gol bakımından durgun olan Umut Bulut ise son 5 maçta attığı 4 gol ile gol sayısını 6'ya yükseltmeyi başardı.



TRABZONSPOR, 6 HAFTA SONRA LİDERLİK KOLTUĞUNU BIRAKTI



Turkcell Süper Lig'de Bursaspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor, ligde 6 hafta sonra liderlik koltuğundan oldu.



Ligin 9. haftasında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 4-0 yenerek liderliğe yükselen bordo-mavililer, Bursaspor mağlubiyeti ile ikinci sıraya düşerek liderliği Sivasspor'a kaptırdı.



Teknik direktör Ersun Yanal, kazanabilecekleri bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, ''Galibiyeti rakibimizden çok isteyen taraftık, ancak olmadı. Bizi çok daha zor maçlar bekliyor. Rakiplerimizi de zor maçlar bekliyor. Bu ligde inişler, çıkışlar, farklı sonuçlar olacaktır'' dedi.



Lige daha çok konsantre olup yollarına devam edeceklerini ifade eden Yanal, ''Trabzonspor, yenilgiye rağmen zirve yarışı içindedir. Liderliği kaybettik ama biz lig sonunda bu noktada bulunmak arzusundayız'' diye konuştu.



FUTBOLCULARDAN LİDERLİK TOPLANTISI



Trabzonsporlu futbolcuların Bursaspor maçından sonra soyunma odasında kısa süreli toplantı yaptıkları bildirildi.



Bordo-mavili takımın genç oyuncusu Barış Memiş, maçtan sonra takımın ağabeyi konumundaki oyuncuların bir konuşma yaptıklarını belirterek, ''Bursaspor karşısında liderliği bıraktığımızı biliyoruz. Ama biz aramızda yaptığımız konuşmada bu maçı unutmamız ve önümüzdeki maçı alıp yeniden lider olmamız gerektiği fikrine vardık. Kendimize güveniyoruz'' dedi.



Barış Memiş, Bursaspor yenilgisinin kendilerini üzdüğünü kaydederek, ''Ama önümüzdeki maçı alıp yeniden liderliğe yükselebiliriz. Bunun için Eskişehirspor maçını kazanmak istiyoruz'' diye konuştu.



Barış, kendisini daha çok geliştirmesi gerektiğini düşündüğünü de kaydederek, ''Hocam bana (seni asla kaybetmeyeceğim) dedi. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Barış, bu kadar değil. Her zaman, her hafta daha çok üzerine koymam gerektiğini biliyorum. Dünü unutup, ileriye bakmam gerektiğini de biliyorum. Barış bu değil, Gerçek Barış'ı ortaya çıkarmak için elimden geleni yapacağım'' dedi.

