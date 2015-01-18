"Gökhan Zan'a 'git' diyoruz, gitmiyor, yatarak para kazanıyor"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, 'kendine kulüp bul' denmesine rağmen takımdan ayrılmak istemeyen Gökhan Zan'a “ısrarla gitmek istemiyor. Ben yatarak paramı alırım, hoş değil. Gitsin oynasın” diyerek tepki gösterdi.

NTV Spor'a açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak'ın sözleri şöyle:

‘Parasını takır takır almış’



"Gökhan kardeşimiz ısrarla gitmek istemiyor. Bazı demeçleri kulağıma geldiğinde de üzülüyorum. Uzun zaman kalmış, sakatlıklar geçirmiş ve parasını takır takır almış. Bu duyduklarım hoş değil. Ben yatarak paramı alırım, hoş değil. Gitsin oynasın. Asgari ücretle çalışan insanlar, maç seyretmek için geliyor. Oynamayan oyuncuyu izlemek için gelmiyorlar. Bir an önce kulüp bulsun, sonraki yıllar için kendine yol açsın.

Gökhan Zan sevenlerini sevindirsin. İyi oynadığı zaman, Gökhan kardeşimizi sevenler mutlu olacak. Gitsin, oynasın. Biz ona ne fedakarlık varsa yapacağız. Biz hocanın raporu doğrultusunda onları göndermek zorundayız.

’Veysel'e, Yiğit'e teşekkür ediyorum’



Veysel'e, Yiğit'e teşekkür ediyorum. Furkan Karabük'e gitti, asla satmayı düşünmüyoruz. Kendisi de en azından gitti, oynayacak ve seneye hazır olacak. Galatasaray'ın kasasından boşuna para çıkmasın, yazık günah. 'Her gün ben sakatım' diyen insana, senede 1 milyon 100 bin dolar para veriyorsun. Hakikaten içim yanıyor."

‘Beklediğimizin üzerinde bir kamp oluyor’



"Futbolcular çalıştıkça, çalışmak istiyor. Herkes mutlu, futbolcular neşeli. Herkesin içi fıkır fıkır, ikinci yarının başlamasını herkes bekliyor. Çok memnunuz. Hoca da bunları dile getirdi. Beklentimizin çok üzerinde bir kamp oldu. Birinci dakikadan, son dakikalara kadar soyunma odası olsun, oteldeki aralarımızdaki kapışmalar, tavla partileri olsun...

‘Sneijder ile şakalaşıyoruz’



Sneijder ile çok özel şakalaşmalar yaptık. Demek ki bazı şeyleri duymak istiyordu. Teknik heyetin kendisi ile ilgili duymak istedikleri şeyleri duyduktan sonra kendine geldi. Aklına gelebilecek olan bütün arkadaşlar son derece neşeli. Zaten Muslera bizim moral kaynağımız. Her şeyi ile bizimle şakalaşıyoruz. Çaya onu da alıştırdım. Heralde o da bizden olmak isteyecek."

‘Davul zurna çalmışlar, teşekkür ediyorum’



"Sneijder'in menajerleri İstanbul'a geldiği an, Hollanda'daki Galatasaaraylılara da teşekkür ediyorum. Babasının evinde davul zurna çalmışlar. Burada mutlu olduğunu söyledi. İstanbul'u, Türkiye'yi, Galatasaray'ı seviyor. Dünya'da başka Sneijder yok, tek var o da bizim Sneijder. 2. devre bambaşka bir Sneijder seyredeceğiz, taraftarlar da hazır olsun."