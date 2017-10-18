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Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşler, Kazdağları'nda tarla aldı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin 'oksijen deposu' olarak bilinen Kazdağları'nın eteklerindeki Bayramiç İlçesi'nde, ev ve arazi alan ünlü isimler arasına Athena grubunun kurucuları da katıldı

18 Ekim 2017 16:34

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin \'oksijen deposu\' olarak bilinen Kazdağları\'nın eteklerindeki Bayramiç İlçesi\'nde, ev ve arazi alan ünlü isimler arasına Athena grubunun kurucuları da katıldı. Athena\'nın kurucusu Gökhan Özoğuz ve ikizi Hakan Özoğuz, ilçede birer tarla satın aldı.
İsviçre Alpleri\'nden sonra dünyanın en yüksek oksijen oranına sahip olduğu belirtilen Kazdağları\'nın eteklerindeki Bayramiç\'te, şehrin gürültüsü ve stresinden uzak kalıp dinlenmek ve doğayla baş başa kalmak isteyen ünlüler kervanına Athena\'nın kurucusu Gökhan-Hakan Özoğuz kardeşler de katıldı. İki kardeş, Bayramiç\'te birer tarla satın aldı. Gökhan Özoğuz\'nun Bayramiç\'e 26 kilometre uzaklıktaki Dağahmetçe Köyü\'nde aldığı tarlanın 800 dönüm, Hakan Özoğuz\'un Bayramiç İlçesi\'ne komşu bir bölgeden aldığı tarlasının ise 75 dönüm olduğu öğrenildi. Satın alınan tarlaların fiyatı açıklanmadı.
Dizi oyuncusu Eylül Su Sapan da Toluklar Köyü\'nde iki odalı yığma taş ev, aynı yerden sinema ve dizi oyuncusu Müge Boz da ahşap ev satın almıştı. Bir diğer ünlü isim Galatasaraylı milli eski futbolcu Cüneyt Tanman da 5 Aralık 2015 tarihinde, Bayramiç\'e 33 kilometre mesafedeki Çırpılar Köyü\'nde içine ev yapıp, ceviz dikip, tarımla uğraşmak için 25 dönüm arazi satın almıştı. Tiyatro oyuncusu Cezmi Baskın da Kazdağları eteklerinde arazi alan ünlü isimlerdendi.

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