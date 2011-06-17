-GÖKHAN ÜNAL YUVAYA DÖNDÜ KAYSERİ (A.A) - 17.06.2011 - Kayserispor'da gol kralı olan Gökhan Ünal, 3 yıllık aradan sonra yeniden eski takımına döndü. Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, Kadir Has Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Gökhan Ünal'ın Kayserispor'da gol kralı olduğunu ve mili takımda oynadığını hatırlattı. Takımın eski kaptanı ve gol kralını yeniden görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Hurma, ''Kral, yeniden tahtına döndü. Gökhan'ı özlediğimiz futboluyla yeniden kulübümüzde görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gökhan, yine başarılı futboluyla takımımızda gol krallığı için mücadele edecektir. Bu transfer nedeniyle kulüp başkanlarımıza teşekkür ediyorum'' dedi. Gökhan Ünal da 3 yıllık aradan sonra yeniden Kayserispor'a dönmenin heyecanını yaşadığını söyledi. Kayserispor'dan buruk ayrıldığını, gittiği takımlarda mutluluğu bulamadığını ve hiçbir şeyin istediği gibi olmadığını belirten Gökhan, ''Bun burada gol kralı oldum ve mili takımda oynadım. Buradan ayrılınca hiç birşey istediğim gibi gitmedi. Burada yeniden eski günlere dönüp yine gol kralı olabilmek için mücadele edeceğim. Bana gösterilen sevgi ve yeni teknik direktör Şota ile birlikte ortaya konan hedefler nedeniyle buraya geldim. Buraya emekli olmaya gelmedim. Daha 28 yaşındayım ve yapacak çok işim var'' diye konuştu. Kulüp Asbaşkanı Şaban Miraboğlu, Gökhan'a Kayserispor forması giydirdi. Kayserispor ile 2 yılık sözleşme imzalayan Gökhan Ünal, 2005-2006 futbol sezonunda Kayserispor formasıyla gol kralı olmuştu. Gökhan, Kayserispor'dan sonra Trabzonspor ve daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da da kiralık olarak forma giymişti.