Gökhan Türkmen'e pet şişe yağmuru!

Zonguldak'ta sanatçı Gökhan Türkmen, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) vereceği konseri ses sistemindeki aksaklıkları ileri sürerek iptal ederek sahneye çıkmadı. Konser alanını saatler önce dolduran öğrenciler, Türkmen'e ıslıklarla tepki göstererek sahneye pet şişe yağdırdı.

Üniversitenin merkez kampüsünde 21'incisi düzenlenen 'Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası'nın ilk gününde konser verecek olan pop müzik sanatçısı Gökhan Türkmen, saat 21.00'de başlayacak konserde sahneye çıkmadı. Konser alanını saatler öncesinden dolduran öğrenciler, Türkmen’in sahneye çıkmamasını ıslıklarla protesto etmeye başladı. Öğrencilerin protestosu artarak devam edince, görevli bir kişi sahneye çıkarak öğrencileri yatıştırmaya çalıştı. Görevlinin ses sistemindeki arıza nedeniyle Gökhan Türkmen’in konsere çıkmayacağını söylemesi üzerine öğrenciler, sahneyi pet şişe yağmuruna tuttu. Sahnede bulunan görevliler, kaçarken bazı müzik aletleri ise atılan pet şişelerden zarar gördü. Yaşanan kısa süreli elektrik kesintisi üzerine öğrenciler bu sefer sahne önündeki barikatları yıkmak istedi. Öğrencilere güvenlik görevlileri engel oldu. Tepkilerini bir süre daha devam ettiren öğrenciler, daha sonra alanı terk etti.

Türkmen'den açıklama

Gökhan Türkmen, sosyal paylaşım sitesi facebook ve instagramdan konuyla ilgili açıklama yaparak elektrik alt yapısındaki sıkıntılar nedeniyle sahneye çıkamadığını ifade etti. Türkmen, açıklamasında, "Ses sisteminin uygunsuzluğu ve altyapının yetersizliği yüzünden biz bu konseri veremedik. Bu konserin umarım telafisi olur, biz de istediğimiz konseri gerçekleştirmiş oluruz. Tekrar herkesten özür diler, sevgilerimi sunarım" dedi.