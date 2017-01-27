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Spor

Gökhan Töre'den Beşiktaş'a: Beni de alın

Geçirdiği ağır sakatlık sonrası sahalara dönmeye hazırlanan Gökhan'ın kulübünü ikna etmek için harekete geçtiği öğrenildi

27 Ocak 2017 13:25

Sezon öncesi 3.5 milyon Euro'ya West Ham'a kiralanan Gökhan Töre, "Bedelsiz gelirsem ve maaşımın bir kısmını şu andaki kulübüm öderse beni geri alır mısınız?" diye sordu.

Leipzig'e 5 milyon Euro'ya sattığı Atınç Nukan'ı sezon başında kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş, 7 milyon Euro'ya Hebei China Fortune'a gönderdiği Ersan Adem Gülüm'ü yine sezon sonuna kadar kiralarken 13 milyon Euro'ya Shanghai Shenhua'ya verdiği Demba Ba'nın geri dönüş talebine de olumlu yaklaşmıştı. Bu üç futbolcunun ortak özelliği ise siyah beyazlılara kiralama maliyetlerinin bulunmaması ve maaşlarının bir bölümünükulüplerinin karşılayacak olmasıydı. Sabah'ın haberine göre, Kara Kartal'a benzer bir teklif de West Ham United'da gözden çıkarılan Gökhan Töre'den geldi…

Martta yeşil sahalara dönecek

Beşiktaş'ın sezon öncesi 3.5 milyon Euro'ya İngiliz ekibine kiraladığı Gökhan, siyah-beyazlı yöneticilere haber yollayarak, "Bedelsiz gelirsem ve maaşımın bir kısmını da şu anki kulübün öderse beni de alır mısınız?" diye sordu. Beşiktaşlı idareciler ise bonservisi kendilerinde olan Gökhan'ın piyasasını canlı tutmak için bu teklife olumlu yaklaştı. Oyuncuya da, "West Ham'ın bize ödediği rakamdandüşmemesi ve maaşının yarısını vermeyi kabul etmesi durumunda bu iş olabilir" cevabı verildi. Geçirdiği ağır sakatlık sonrası Mart ayında sahalara dönmeye hazırlanan Gökhan'ın kulübünü ikna etmek için harekete geçtiği öğrenildi.

ETİKETLER

West Ham UnitedAtınç NukanBeşiktaşHebei China FortuneErsan Adem GülümShanghai ShenhuaDemba Ba

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