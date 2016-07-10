T24 LogoT24 Logo
Spor

Gökhan Töre Beşiktaş yönetimine rest çekti, West Ham'a imza atmadı

24 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlı ekipten alacaklarının ödenmesini istiyor

10 Temmuz 2016 13:57

Gökhan Töre'nin West Ham United'a transferi tehlikeye girdi. Beşiktaş ile İngiliz kulübünün anlaşmaya varmasına rağmen, geçmiş döneme ait alacaklarını talep eden milli futbolcu, sözleşmeyi imzalamadı.

Bir hafta önce iki kulüp Gökhan'ın 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu gelişme üzerine Londra'ya giden 24 yaşındaki oyuncu, West Ham United için sağlık kontrolünden geçti. 

Görüşmelerin başlandığı borsaya bildirilirken, kontrollerin ardından sözleşmeyi imzalaması beklenen Gökhan Töre, siyah beyazlı yönetimden geçmiş döneme ait alacaklarının ödenmesini istedi. Talebinin karşılanmaması durumunda mukaveleyi imzalamayacağını söyleyen milli futbolcu, yönetimden haber beklemeye başladı.

Ntvspor'daki habere göre, yaşananların ardından Gökhan'ın menajerini acil olarak İstanbul'a çağıran Beşiktaş yönetemi, kısa süre içinde ödeme yapmayı planlamadıklarını iletti. Yapılan uzun görüşmede net bir sonuç çıkmazken, 24 yaşındaki oyuncu, alacaklarının ödenmemesi halinde West Ham United'a imza atmayacağını yineledi.

İki taraf arasında iletişim kopma noktasına gelirken, uzlaşma sağlanamamsı durumda Gökhan'ın West Ham United'a transferi gerçekleşmeyecek.

 

ETİKETLER

west hamgökhan töreimzabeşiktaşhaber

İlgili Haberler

Gökhan Töre, İngiltere'ye gidiyor

İngiliz kulübü West Ham, Gökhan Töre için Beşiktaş'a 1 yıllığına 3 milyon Euro verecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24