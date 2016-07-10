Gökhan Töre Beşiktaş yönetimine rest çekti, West Ham'a imza atmadı

Gökhan Töre'nin West Ham United'a transferi tehlikeye girdi. Beşiktaş ile İngiliz kulübünün anlaşmaya varmasına rağmen, geçmiş döneme ait alacaklarını talep eden milli futbolcu, sözleşmeyi imzalamadı.



Bir hafta önce iki kulüp Gökhan'ın 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu gelişme üzerine Londra'ya giden 24 yaşındaki oyuncu, West Ham United için sağlık kontrolünden geçti.



Görüşmelerin başlandığı borsaya bildirilirken, kontrollerin ardından sözleşmeyi imzalaması beklenen Gökhan Töre, siyah beyazlı yönetimden geçmiş döneme ait alacaklarının ödenmesini istedi. Talebinin karşılanmaması durumunda mukaveleyi imzalamayacağını söyleyen milli futbolcu, yönetimden haber beklemeye başladı.



Ntvspor'daki habere göre, yaşananların ardından Gökhan'ın menajerini acil olarak İstanbul'a çağıran Beşiktaş yönetemi, kısa süre içinde ödeme yapmayı planlamadıklarını iletti. Yapılan uzun görüşmede net bir sonuç çıkmazken, 24 yaşındaki oyuncu, alacaklarının ödenmemesi halinde West Ham United'a imza atmayacağını yineledi.

İki taraf arasında iletişim kopma noktasına gelirken, uzlaşma sağlanamamsı durumda Gökhan'ın West Ham United'a transferi gerçekleşmeyecek.